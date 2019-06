George Ţucudean: “Inspiraţia de moment va face diferenţa la Oslo”

Atacantul George Tucudean a vorbit despre meciurile Romaniei cu Norvegia si Malta din preliminariile EURO 2020.

”Sunt doua meciuri importante, doua meciuri foarte grele. Putem lua o optiune serioasa de a ne califica. Ma bucur ca am reusit sa marchez atatea goluri si sezonul acesta, ma bucur ca sunt sanatos. Daca antrenorul ma va folosi, eu voi da totul ca si pana acum”, a spus George Tucudean la FRF TV.

”Trebuie sa facem un meci bun din primul minut si pana in minutul 90, nu ca cel din Suedia. Nu am fost acolo, dar daca incepeam ca in a doua repriza, altul era rezultatul. Cred ca inspiratia de moment face diferenta la Oslo”, a mai declarat Tucudean.

Romania va intalni Norvegia in deplasare, vineri, 7 iunie, de la ora 21:45, in al treilea meci din preliminariile EURO 2020.

Tricolorii au inceput campania cu infrangere in Suedia, dupa care a urmat o victorie la pas pe teren propriu cu Insulele Feroe.