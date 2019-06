Mani Gyenes, lider în Campionatul Ungariei

La sfârșitul săptămânii trecute sătmăreanul Emanuel Gyenes a reușit să câștige etapa cu numarul trei a Campionatului Ungariei de Enduro, etapă ce a avut loc în localitatea Tamasi.

In prima zi, Mani termina pe locul 2 din cauza unei cazaturi care l-a făcut să piardă cinci secunde in favoarea lui Szatyina Gabor. “Am avut un traseu de 47 km cu 2 probe speciale foarte tehnice. Sambata am terminat doar pe pozitia a 2-a din cauza unei cazaturi minore si am pierdut ziua in fata lui Szatyina Gabor cu 5 secunde,” declara pilotul din Satu Mare pentru Zona Enduro.

Duminica, foarte motivat pentru a-si apara titlul castigat anul trecut in acest campionat, Mani castiga toate cele șase probe speciale, ceea ce i-a adus automat și prima pozitie in clasamentul general al etapei si il mentine tot pe prima pozitie in Campionatul Ungariei de Enduro la doar 1 punct diferenta de locul 2!!

“Duminica am avut 3 ture de parcurs unde am reusit o performanta buna si am castigat toate cele 6 probe speciale; asa am reusit sa si castig etapa. In clasamentul general am un avans de un singur punct, mai avem 3 etape pana la sfarsitul sezonului, iar obiectivul este sa imi apar titlul de campion national al Ungariei la enduro“.

Mani se pregătește deja și de o nouă aventură, luna viitoare la Sibiu la Red Bull Romaniacs.