Medalie de aur la Cupa Federaţiei la tenis de masă

Cupa Federatiei la tenis de masa a fost organizata in acest an de catre CSM Zalau in perioada 27- 30 iunie 2019.



Au participat sportivi din toata tara la categoriile 9-11 ani si 12 ani. Sportiva PASCUI NICOLETA de la CSM VICTORIA CAREI a castigat locul 1, obtinand medalia de aur.



La aceeasi categorie, Comiati Alexandra a obtinut locul 5, si Forgacs Mark locul 4 la baieti. La baieti 12 ani , Knecht Barnabas a terminat concursul pe pozitia a 7-a.

La aceasta competitie s-au mai calificat si 2 sportivi de la Clubul Copiilor – TAPO CAREI , la categoria 9-11 ani, obtinand urmatoarele rezultate:

Kovacs Tamas locul 6

Pozsonyi Kevin locul 9.

Sportivii au fost insotiti de instructorii: Ghic Roxana, Maran Alin, Suveg Roland si de antrenorul Podoba Mircea.