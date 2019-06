O întâmplare frumoasă cu polonezi!

Ieșind cu Robi, cameramanul de la NVTV, și cu invitații mei de la emisiunea televizată “Glasul Bisericii”, ținută în catedrala din Tășnad, părintele protopop, Marian Crainic, părintele de la Santău, Vasile Perșe, și părintele Viorel Pașca, am fost întâmpinați de un grup de patru persoane, una din ele prezentându-ne pe un invitat pe care-l conduce prin județ, în probleme de agricultură. Musafirul era conducătorul unei delegații regionale, din Lodz, un tânăr jovial și bucuros că are posibilitatea de a cunoaște astfel de români, adică trei preoți echipați în straie bisericești, credincioși la fel ca poporul pe care-l reprezintă și tot atât de credincios ca și poporul polonez.

De fapt, el, Andrzej Gorczynski provine exact din locul de baștină al regretatului papă, Ioan Paul al II-lea, care, cu 20 de ani în urmă ne-a vizitat țară. Am schimbat câteva cuvinte în limba rusă cu el, dar translatoarea, delegată din București, mi-a spus că la ora 15 are loc la Consiliul Județean o întâlnire cu președintele nostru și cu membri ai Consiliului Județean, un adevărat schimb de experiență. Ne-am bucurat de această cunoștință, gândindu-ne că s-ar putea realiza o colaborare și pe linia credinței, a frăției, a bisericilor noastre. Ne-am despărțit, dar după nici 10 minute s-au întors pentru fotografia colectivă și un schimb de cărți de vizită și de cărți document, albume și cărți privind locurile lor frumoase, măcinate de o furtunoasă istorie.

Remarc albumul “PROW – ZMIENIA LODZKIE” cu 127 de materiale însoțite de fotografii, ilustrații și cărți, de documente privind istoria și geografia regiunii Wojewodztawa: muzeul, bibliotecă, săli de lectură, piața de alimente, biserici și catedrale, localități, orchestre de fanfară, diverse tipuri de case familiale, școli cu secvențe fotografiate cu clasele de elevi sau cu figuri de școlari mici și mari, lacuri cu lacustre, terenul de diverse sporturi cu tribune amenajate, îmbrăcăminte pentru toate vârstele, bijuterii adecvate, multe tipuri de locuri de joacă pentru copii specifice vârstelor acestora, serii de ferme de toate felurile, cu anexele speciale, terenul de tenis de câmp amenajat impecabil, sisteme folosite pentru iluminatul public, pentru pavaje de piețe și trotuare, tipuri de cabane și locuri pentru relaxare, construcții de biserici specifice satelor de munte, localităților mijlocii și mari, până la renumitele catedrale, formații de jocuri populare, multitudinea de costume populare, veșminte preoțești, cizme de damă și bărbătești utilizate în formațiile de dansuri populare, broderii de un colorit impresionant, mașini și utilaje folosite în menținerea curățeniei localităților, sisteme de antene radio-tv pentru localități, formații de dansuri populare- copii, păstrarea tradițiilor în olărit, cu grupul de copii ce învață meșteșugul, renovări de biserici, instrumente muzicale, aparatură electronică utilizată în instituții, coruri renumite pe scenele țării și în lume, amenajări pentru sporturile de iarnă, restaurante și cantine, obiceiuri și îmbrăcăminte pentru nuntă, cuptoare, şemineuri, mobilier pentru interior, sisteme de iluminat a bazelor sportive, utilaje performante pentru asfaltări de drumuri, aspecte de la serbări pe anotimpuri, festivaluri ce culminează cu cel din 16.06.2013. Cele 170 de pagini ale albumului frumos realizat, color, pe hârtie velină, dau impresia că răsfoiești cărți de vizită a unui județ în care oamenii știu ce vor, știu pentru ce muncesc și-și respectă istoria locului, se respectă pe ei!

Am răsfoit și harta cu multe pagini, pline de ilustrații, privind traseele bicicliștilor în regiunea Lodz. Se poate observa grija autorităților regionale și locale pentru oameni, din toate punctele de vedere. M-a impresionat o cărticică cu coperți cartonate și frumos lucrată cu lista produselor alimentare, mezeluri, lactate, legume, fructe, unt și margarină, mâncăruri gata pregătite, produse alcoolice de tot felul, sucuri naturale, siropuri, geamuri, dulcețuri.

De menționat că sunt trecute și caloriile pe produse și cantitate, pornind de la lapte de 1,5%=2 kcal, smântână 12%=7kcal, la struguri, ulei, ketchup, unt etc. Am ascultat tot ce ne-a spus polonezul și mi-am dat seama de mândria lui de a fi polonez, vorbind cu atâta drag de poporul său, de țară, de omenie și respect. Era atât de mândru că provine dintr-un loc comun de apartenența cu papa Ioan Paul al II-lea! Sunt sigur că are și el de învățat multe, chiar în ale agriculturii! Să viziteze doar ce a realizat Oliviu Buzgău, fiind vorba de Tășnad și… câte și mai câte! Respect poporul polonez, care după 1989 s-a dedicat muncii și reconstrucției vieții poporului!