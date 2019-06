Politica va ajunge la rang de monarhie?

Oriunde mergi, oriunde pășești, orice post de televiziune urmărești și orice ziar citești, ”vrei nu vrei”, te întâlnești cu d-na Politică. Marii noștri luptători, în ale Democrației „moderne”, confecționează: acuzații, strategii de denigrare și demolare a concurenților politici. Referendumul se pare că va fi cel mai bun aliat în: imprevizibila, haotica și interesata luptă pentru Putere. Asocierea viitoarelor alegeri cu câte-un Referendum probabil va deveni o „tradiție” spectaculoasă în istoria României postdecembriste. Referendumul este ca un fel de „caimac” al demersurilor politice, plin de „păcăleli emoționale”, care „a prins bine la alegători”. Desigur, din aceste „rețete politice” n-au lipsit experiențele unor specialiști în domeniul psihologiei, sociologiei și politicii.

Cine știe, poate în viitor vom ajunge să încoronăm Politica sub auspiciile evidente ale unei monarhii ? După „cum se arată” la orizontul politicii românești, această Dorință este pe drumul cel bun, iar deciziile tranșante sunt demne de „regimurile de tristă amintire”. Mai rămâne să fie desființate vreo câteva partide politice aliate, arestați vreo câțiva lideri politici pentru tot felul de „găinării” și drumul spre Democrația „Liberă”, de orice fel de opozanți, își va face loc în România ca un fel de „Fata Morgana”. După cum anunță „experții” în „artele marțiale” politice, mereu și mereu, chiar obsesiv, lupta continuă „pe viață și pe moarte”, pentru a distruge „concurenții cei mai de temut”, dar și partidul din care fac parte cei mai nevinovați politicieni. Ce-i drept se mai aude câte-un „scâncet” prin intermediul căruia suntem anunțati că „o persoană, două sau trei nu reprezintă neapărat viziunea și programul electoral al unui partid”!

Nimeni nu a remarcat faptul că în această perioadă, când în țara noastră sunt atâtea și atâtea probleme de rezolvat, atenția românilor este captată de nenumăratele discuții „croșetate” cu mare „artă” pe marginea alegerilor prezidențiale, care trebuie, musai, să fie încoronate cu laurii unui Referendum. Ei, știți dv., „șmecheria” ! Va merge omul la prezidențiale, dar el va fi stimulat emoțional de Referendum să aleagă „pe cine trebuie”, așa dintr-o „ambiție” revoltătoare indusă de maeștrii scenariilor politice. Abia dacă se vorbește despre strategiile economice de dezvoltare ale României ! Poporul primește mereu informații defăimătoare, uneori incriminatorii, adresate celor care trebuie să ia decizii eficiente, „sub presiune”, pentru dezvoltarea țării. Unii politicieni vor să contracareze avalanșa de acuzații, care proiectează o imagine înșelătoare despre unele partide politice.

Pe un post de televiziune național, un politician a exclamat după alegerile europarlamentare: „Haideți, măi fraților, să mai și muncim pentru că avem atâtea și atâtea de făcut în România !”. Politicienii, care poartă „laurii victoriei” pe cap sunt mereu în alertă, acuză pe colegii lor politicieni din alte partide, că n-au făcut „Nimic”! Pe acești Acuzatori nu-i întreabă nimeni ce-au făcut pentru România, în afară de: scandaluri politice, certuri, mitinguri de stradă, precampanii electorale dramatice, ușor edulcorate ( îndulcite – n.a. ), iar altele pline de ironii și subestimare, de parcă Ei sunt nemuritori și fără de greșeală. Interesantă este și „lupta” asta anticorupție ! Ea funcționează precum „clopotul într-o ureche ?”. Adică, românii de pretutindeni trebuie să știe că numai o parte dintre politicieni sunt: hoți, bandiți, corupți, iar Acuzatorii sunt albi precum zăpada ? Din „gașca de acasă” a Acuzatorilor nimeni n-a făcut nicio ilegalitate ? conform poeziei din copilărie: „ Cățeluș cu părul creț/ Fură rața din coteț/ El se jură că NU fură/ Și l-am prins cu rața-n gură/ Și cu ou-n buzunar/Hai la Sfatul Popular !”… Adică, pe „baricadele ofensive” ale unei Democrații: oarbe, fanatice, lipsită de consistența Înțelepciunii, Păcii, a Dialogului consensual și al unei inteligențe constructive. Parcă am fi la grădiniță ! „Eu am gașca mea, tu ai gașca ta”, hai să ne „batem cu armele Politicii” prin mahalalele Bucureștilor. „ Eu n-am furat, sunt cinstit și corect ! – zicea Unul achitat ! Când se mai grăbește pe la mitinguri câte-un „ostaș”, din armata acuzatorilor, i se strecoară din buzunarul „doldora de bani” câte-un euroi și câte-un dolăraș…De alte „bunătățuri boierești” , existente pe „plaiurile mioritice”, adică tot felul de „castele”, și prin conturile din străinătate, ce să mai vorbim ?…că nu e voie „să fie făcute publice” anumite informații ! Știți dv., amenințarea aia celebră : TOȚI SUNTEȚI PUȘCĂRIABILI ! Care toți ?, că numai o parte au ajuns la „bară”, pe drept sau pe nedrept…dar asta nu mai contează în fața Măriei sale – Politica emoțională ! Cine mai are curajul să spună că s-a terminat cu Dictatura ? Nu s-a terminat ! Ea are o înfățișare nouă: elevată, elegantă, zâmbitoare, ucigătoare, nemiloasă și necruțătoare. Adevărul este că Dictatura este mai crudă și rea decât Corupția. Băgați de seamă ! Mai bine tăceți, că TĂCEREA E DE AUR ! motiv pentru care începe să se diminueze și Puterea Libertății Presei…

Dumitru Ţimerman