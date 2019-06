Proiecte de succes în domeniul turismului şi a patrimoniului cultural din județul Satu Mare, prezentate în Portugalia

Proiecte de succes în domeniul turismului şi a patrimoniului cultural transfrontalier româno-ungar prezentate la Forumul de turism transfrontalier european organizat la Braga-Portugalia în cadrul proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritag. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost reprezentată la această întâlnire de către Dancu Paul, care a prezentat proiectele de succes din județele Satu Mare, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bihor şi Hajdú-Bihar, implementate în cadrul Programelor CBC Ungaria-România 2007-2013 respectiv ENPI Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013 şi încărcate pe platforma de învăţarea a Programului Interreg Europe.

Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Braga -Portugalia având calitatea de partener lider al proiectului EPICAH a organizat în perioada 29-31 Mai 2019, în cadrul Târgului de turism transfrontalier un Forum de turism transfrontalier european al proiectului EPICAH – Effectiveness of Policy Instruments for Cross – Border Advancement in Heritage. În cadrul forumului s-au prezentat documentul de evaluare și planul strategic pentru turismul transfrontalier iberic, proiectele de succes din acest domeniu pentru zona de graniţă hispano-portugheză, documentul-suport despre necesitatea unei politici comune la nivel european în domeniul turismului transfrontalier, modul de abordare a patrimoniului transfrontalier cultural, natural și turismului din perspectiva unor Programe europene de cooperare transfrontalieră respectiv proiecte de succes în domeniul turismului şi a patrimoniului cultural transfrontalier din zonele partenerilor de proiect.

La întâlnire au participat reprezentanții partenerilor de proiect: Axa Atlantică a Nord-Vestului Peninsular din Braga, Asociaţia Iberică a municipalităţilor din valea râului Duero din Spania, Asociaţia non-profit a Regiunii viticole Tokaj -Ungaria, Fondul Regional de Dezvoltare a Macedoniei de Vest din Kozani-Grecia, Centrul de cooperare transfrontalieră a lacului Peipsi din Tartu-Estonia, Agenţia Regională de Dezvoltare a Regiunii Pilsen-Cehia, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare a fost reprezentată la această întâlnire de către Dancu Paul – având funcția de asistent coordonator în cadrul proiectului, care a prezentat proiectele de succes identificate din domeniul turismului şi a patrimoniului cultural transfrontalier din județele Satu Mare, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bihor şi Hajdú-Bihar, implementate în cadrul Programelor CBC Ungaria-România 2007-2013 respectiv ENPI Ungaria-Slovacia- România-Ucraina 2007-2013 şi încărcate pe platforma de învăţarea a Programului Interreg Europe.

La Forum au fost prezenți factori de decizie locali, regionali și naționali pentru zona de graniţă hispano-portugheză, evenimentul fiind prezentat în mass-media regională și centrală din Portugalia.