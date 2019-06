Vancsa Daiana şi Lemak Hanna au obţinut 7 medalii la Campionatul Mondial de Karate WUKF

In perioada 20 – 23 Iunie sportivele CSM Satu Mare: Vancsa Daiana si Lemak Hanna – componente ale lotului national, au participat la a 8-a editie a Campionatului Mondial de Karate WUKF, ce a avut loc in Bratislava – Slovacia.

Competitia a adunat la start 2286 de sportivi din 41 de tari, fiind cea mai mare competitie de pana acum organizata de federatia mondiala.



Sportivele noastre au avut o prestație exceptionala, in povida numeroaselor provocari:

– Daiana a avut parte de prima competitie majora dupa operatia avuta la ligamente si in noua categorie (la senioare)

– Hanna a concurat in probele pe echipe la o categorie superioara.

In schimb rezultatele finale vorbesc de la sine :

Daiana Vancsa :

– medalie de aur – kumite shobu sanbon , individual 21-35 ani (senioare), -55 kg;

-medalie de aur – kumite shobu sanbon individual 21-35 ani (senioare), Open;

– medalie de aur – kumite echipe sanbon rotativ, 21-35 ani (senioare);

– medalie de argint – kumite echipe sanbon, 21-35 ani (senioare);

Hanna Lemak :

– medalie de aur – kumite echipe shobu ippon, 18-20 ani (junioare);

– medalie de argint – kumite echipe shobu ippon rotativ, 18-20 ani (junioare);

– medalie de bronz – kumite shobu ippon , individual 16-17 ani;

Felicitari fetelor !!