Ziua copiilor din Cuța!

A fost o zi memorabilă pentru copiii din Cuța, preotul satului Chereji Gabriel, împreună cu doamna preoteasă au organizat un eveniment pentru bucuria copiilor.

“Am început ziua într-o notă de concurs.Și anume am avut concurs de atletism și de biciclete, iar mai apoi la masa deamiază, am avut parte de pizza, tort aniversar și înghețată. Am continuat cu ceva inedit și anume KARAOKE,deoarece prin această activitate am avut ca obiectiv să găsesc tinere talente iubitoare de muzică ușoara si populară. Ne-am jucat volei,badminton, șah, fotbal, diferite jocuri:fazan, nu te supăra frate. Am organizat și un atelier de pictură.

A fost o zi de plină de zâmbete,de învățăminte pentru educația copiilor, o zi din viața noastră cum nu a fost alta. Să ne ajute Dumnezeu să fim fericiți și să rămânem copii în sufletele noastre.” a scris pe pagina de socializare Pr.paroh Chereji Gabriel

Câștigătorii concursului:

CONCURS DE BICIGLETE

Câștigători:

Vârstra: până-n 7 ani: CHEREJI GABRIELA

7- 10 ani:ZAHARIE NICUȘOR

11-14 ani: FECHETE ALEXANDRA

CONCURS DE ATLETISM

Câștigători:

Vârstra până-n 7 ani: CHEREJI GABRIELA

7-10 ani: ZAHARIA LARISA

11-14 ani: DRUȚĂ GEORGIANA