A căzut o stea atât de luminoasă!

RUDOLF FATYOL s-a născut la Carei, în 1957. Este absolventul Academiei de Muzică “Ghe. Dima” din Cluj Napoca. A studiat vioară cu Ştefan Ruha. A fost solist concertist la Filarmonica “Dinu Lipatti” din Satu Mare şi directorul general al acestei prestigioase instituţii de cultură, cu care a adus atâta faimă judeţului nostru. De-a lungul vieţii (atât de scurtă) a obţinut numeroase premii naţionale şi internaţionale de prestigiu. Amintesc doar cel de la San Diego, California, cel de la concursul “Abbado”, Italia etc. A înregistrat pentru casa de discuri Electrecord România, Fonit Centra-Italia, Olimpia-Anglia. A întreprins concerte şi recitaluri în Italia, Ucraina, Germania, Anglia, Olanda, Cehia şi Taiwan. A obţinut înaltul titlu de doctor în artă, interpretare muzicală.

A fost de atâtea ori prim solist la marile concerte din ţară şi pe marile scene ale lumii. Amintesc Orchestra de cameră “Liszt Ferenc” din Budapesta; I. S: Bach “Concert pentru două viori şi orchestră în re minor BWV 1043 d-moll Kettosverseny BWV 1043; apoi W.A. Mozart şi F. Mendelssohn, Liszt Ferenc – Kamarazenekar etc. Aş putea enumera colaborări şi premii obţinute de prietenul meu şi al sătmărenilor şi careienilor, dar, sincer, doresc să mă opresc puţin la omul Rudolf Fatyol, cel născut, aşa cum spuneam, la Carei şi avea să devină unul dintre cei mai mari oameni de cultură ai judeţului şi ţării.

După multe şi însemnate realizări în viaţă pe diferite planuri, muzicianul Rudolf Fatyol şi-a sfârşit firul zilelor vieţii sale, eu sunându-l la telefon în 18 mai, cu gândul de a-l invita la dubla lansare de carte şi… după multe încercări mi-a spus de la celălalt fir al telefonului, cu o voce stinsă: “Dorele, sunt în spital, în Debrecen, şi am fost operat!” Am simţit că se dărâmă cerul pe mine, ştiind în ce situaţie este (din experienţa personală), dar nu mă aşteptam la această adevărată tragedie.

Şi în emisiunile frumoase la “Oameni şi fapte” îmi vorbea atât de frumos de soţia sa, pe care o respecta enorm şi de fiica sa care a dat bacalaureatul cu mine la română şi am rămas impresionat de frumuseţea şi competentul răspuns, deşi avea deja locul rezervat în străinătate. Pentru Rudi, Luiza a fost lumina ochilor lui. Când amintea de ea, şi o făcea des, i se umpleau ochii de lacrimi, vorbindu-mi ca de la tată la tată! Doamne, ce om minunat a fost Rudolf Fatyol! Niciodată n-a refuzat pe nimeni, ajutând învăţământul atât de mult, inspectoratul şcolar, când eram acolo şi nu numai pentru sală, pentru practica elevilor de la Liceul de Artă, angajarea absolvenţilor, spectacole oferite cu orchestre de cameră – adevărate cursuri de iniţiere pentru marele public din tot judeţul. Vă amintesc spectacolele oferite de Ziua Oraşului sau numărul atractiv pe care-l oferea Rudi, cu vioara lui celebră la simpozioane şi lansări de cărţi. Amintesc Ardudul, când a ridicat sala mare, arhiplină, în picioare, aplaudând minute în şir. A fost un om iubit de toată lumea. Nu ştiu să fi existat cineva să nu-l laude, să nu-i mulţumească. El, Rudi Fatyol, puţini ştiu, a fost un minunat cadru didactic universitar la Debrecen, unde-şi ţinea cursurile cu regularitate şi era mereu lăudat de facultatea de acolo. Viaţa lui Rudi a fost în întregime închinată studiului şi muncii intelectuale. A avut un suflet pur, curat, plin de dragoste pentru cei din jurul său. A dat dovadă de dragoste de ţară , fiind de multe ori un bun ambasador cultural al României. A dat dovadă de dragoste faţă de familie şi mereu mândru de mentorul său, Ştefan Ruha, căruia şi în emisiuni îi aducea elogii, stimă şi recunoştinţă. Și-a iubit oraşul natal şi oamenii de acolo, cu conducătorii oraşului. Era mândru de centrul cultural numit Carei, cu minunatul castel! A avut foarte mulţi prieteni, prin comportamentul său, prin maniera sa de a fi, ştiind să şi-i păstreze. S-a impus ca un model de om, a ştiut să se facă respectat, respectându-i pe ceilalţi, a muncit serios pentru a se realiza pe plan intelectual şi a făcut-o cu un deosebit succes. A fost un om spiritual, apropiat de cele sfinte, apropiat de oamenii Bisericii. A fost mereu legat de învăţământ, prin familie, prin activitatea sa de conducător al Filarmonicii. Prin tot ce a făcut, Rudi a contribuit la educaţia muzicală începând cu cei mici şi terminând cu cei care au devenit abonaţi la concerte. A completat educaţia tineretului şi din punct de vedere artistic, muzica fiind cel mai emoţionant mijloc educativ, stârnind un mare ecou în inimile tuturor.

Prin toate cele prezentate se desprinde clar ideea că Rudolf Fatyol a fost un marcant cetăţean de onoare al centrului de judeţ şi al Careiului şi prin meritele sale a contribuit, decisiv, la înălţarea culturii pe cele mai înalte culmi. Oricum, omul Rudolf Fatyol este de dimensiuni ce înalţă mereu personalitatea-i, dar, în acelaşi timp, şi de o calitate şi profunzime deosebite, dovedindu-se de profunzime, de seriozitate ireproşabilă de-a lungul întregii sale cariere.

A fost Rudi şi un minunat orator, lucru semnalat îndeosebi de cei care l-au ascultat. Eu am făcut-o de mai multe ori în faţa camerelor de luat vederi şi m-am convins. S-a impus ca un adevărat cărturar al poporului român.

Îmi pare rău că trebuie să existe această despărţire, care este atât de tristă, că nici ploaie de lacrimi nu pot spăla această stare care ne apasă pe toţi care l-am cunoscut! Adio, prietene drag! Dumnezeu să te ocrotească în pacea Sa! El îi duce numai pe cei buni şi va avea grijă de tine!

Condoleanţe familiei!

Teodor Curpas