A început ELECTRIC CASTLE!

Cu peste 300.000 de metri pătrați amenajați de la zero pentru a deveni spațiul experiențelor de top în muzică, arte, fashion, sport, entertainment, Electric Castle și-a deschis porțile ieri, 17 iulie, ora 14:00, pentru cea de-a 7 ediție. Ca și în fiecare an foarte mulți sătmăreni amatori de muzică bună și de distracție de calitate iau drumul festivalului de la Bonțida.

Grupurile Limp Bizkit, Florence + The Machine, Bring Me the Horizon şi Thirty Seconds to Mars sunt capetele de afiş ale festivalului Electric Castle, care a debutat ieri și va ține până duminică, pe domeniul Castelului Banffy din judeţul Cluj.

În prima zi, pe nouă scene ale festivalului au urcat DJ-i români şi străini, între care Jurjak, Charlie şi Gryffin.

Începând de joi, va începe programul şi pe scena principală, unde vor urca Alternosfera, Gangs of Youth, Chvrches, Limp Bizkit şi Zeds Dead.

Vineri vor concerta CTC, Dub Pistols, The Vaccines, Florence + The Machine şi Sigma, iar pe celelalte scene, între alţii, trupele româneşti The Mono Jacks şi Moonlight Breakfast.

Loredana, Dillon şi Nils Frahm deschid sâmbătă concertele pe scena principală, unde programul va continua cu Bring Me The Horizon şi Subcarpaţi.

Ultima zi a festivalului îi aduce pe scena principală pe Şuie Paparude, Lucky Chops, Metric şi Thirty Seconds to Mars.

În afara concertelor, pe domeniul Banffy vor avea loc diverse activităţi, fiind amenajate spaţii dedicate gastronomiei, sportului şi divertismentului.

Fără cash, doar

cu brățara

Electric Castle este, de ani buni, un festival în care banii cash pot fi folosiți doar la încărcarea brățării. Chiar dacă în festival vor exista suficiente puncte de top up, cel mai simplu e ca operațiunea de transfer a banilor pe brățară să fie efectuată online, din contul individual al fiecărui participant; va ajuta mult și la returnarea eventualelor sume rămase necheltuite.

Cu puțin simț practic, bagajele pot fi foarte ușoare, supermarketul Lidl va fi deschis în aria festivalului, oferind tot ce e necesar. Ținutele extravagante pot fi asumate chiar și de cei care ocupă cele 17.000 de locuri din campinguri, landromatele disponibile promit un refresh imediat pentru orice tip de haine. Pentru cei care petrec mai putin timp în festival, există zona de lockers unde pot fi depozitate bunuri, de preferabil pe o perioadă mai scurtă.

Zonele de food court au fost extinse odată cu această ediție, atât în festival, cât și în campinguri, care au propriile zone de lounge. Gusturile sunt respectate în diversitatea lor, cu oferte pe măsură, indiferent de regimul vegan, vegetarian sau foarte proteic adoptat.

0740.221.022 – numărul Safety Line pentru ediția din acest an. Politica Zero Toleranță la orice tip de agresiune începe cu modul în care decidem cu toții că nu ignorăm situații ce pot degenera și solicităm intervenția echipelor speciale de security. Linia va funcționa non stop.

Mai multe detalii despre acces, lucruri permise sau nu în incinta festivalului, politica de safety pot fi regăsite pe www.electriccastle.ro.