Află dacă ai calitățile necesare pentru a fi psiholog, cu psih. Călin Secan

Psihologul și psihoterapeutul Călin Secan a acordat un interviu exclusiv pentru GNV în care ne povestește despre cum a ajuns să își aleagă acest drum al psihologiei, ce subdomeniu îl fascinează cel mai tare, dar și ce calități ar trebui să aibă un tânăr pentru a deveni psiholog. Sunt informații interesante care pot cu siguranță inspira.

GNV: Sunteți psiholog de mulți ani și v-ați ales o meserie fascinantă fiindcă lucrează cu misterioasa minte umană. Ce v-a determinat să alegeți psihologia?

Călin Secan: În timp ce studiam asistență socială, am avut o profesoară de psihologie care a predat această materie cu multă dăruire și foarte explicit. Atunci am început să îndrăgesc psihologia. Desigur că la facultate totul a fost diferit față de ce ni se predase la asistență socială, dar momentul decisiv s-a petrecut înainte de a da la facultatea de psihologie.

GNV: Sunt probabil tineri care citesc acest interviu și vor să urmeze o facultate de psihologie. Ce calități deosebite ar trebui să aibă din punctul dvs. de vedere care să îi recomande pentru acest domeniu?

Călin Secan: Ca să urmeze cineva acest drum, să devină psiholog, în primul rând ar fi foarte bine să cunoască atât limbajul verbal foarte bine, cât și limbajul non-verbal, care se știe că este în proporție de 75% din comunicare. Apoi, să fie un bun ascultător, un ascultător activ pentru că este foarte important, să fie empatic (adică să știe să se transpună în locul celeilalte persoane, dar fără să se identifice cu persoana respectivă). Apoi, să accepte necondiționat, să evite prejudecățile, să fie congruent (în sensul de a avea același comportament atât în societate, cât și în cabinet), să încurajeze cât mai mult oamenii, să colaboreze cu ei. Pe urmă, să poată să explice și să clarifice emoțiile.

GNV: Care parte a psihologiei este preferata dvs. și de ce?

Călin Secan: Pentru mine cea mai plăcută și interesantă este psihoterapia pentru că tot timpul am fost interesat de psihicul uman, care a fost și este un centru fascinant pentru discuții și analize din dorința de a cunoaște cât mai mult – de a cunoaște conștientul, dar poate mai ales subconștientul oamenilor pentru a putea veni în sprijinul lor. Sigur că nu este foarte ușor, pentru că în acest domeniu e nevoie de o dezvoltare personală continuă, de o documentare temeinică și o formare continuă.

GNV: Cum a evoluat percepția oamenilor asupra consilierii psihologice? Mai este un tabu în România mersul la cabinetul unui psiholog pentru a-ți trata sufletul?

Călin Secan: În ultima perioadă, este deja din ce în ce mai cunoscut acest domeniu al psihologiei, mai ales al psihoterapiei și oamenii deja încep să fie din ce în ce mai deschiși la a înțelege nevoile pe care le au, problemele lor, la situații dificile cu care se pot confrunta în viața de zi cu zi.

Rareș Jucan