Andronescu anunţă că profesorii care au luat sub 5 la titularizare nu vor mai avea dreptul să predea

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a anunţat, joi, că profesorii care au luat sub nota 5 la titularizare nu mai au dreptul să predea şi că vrea să ia această măsură întrucât „nu poţi să fii un profesor care ia mai puţin de 5 şi tu să pretinzi elevilor note de trecere”.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a explicat, în contextul declaraţiilor sale potrivit cărora profesorii care au luat sub 5 la titularizare nu mai au dreptul să predea, că vrea să ia această măsură, întrucât „scrie în metodologie” şi este de părere că „nu poţi să fii un profesor care să ia mai puţin de 5 şi tu să pretinzi elevilor tăi să ia note de trecere”.

„În metodologia pe baza căreia s-a desfăşurat examenul de titularizare, după părerea mea scrie foarte clar, „cei care nu promovează examenul de titularizare nu mai sunt acceptaţi, cu note mai mici de cinci, nu mai sunt acceptaţi în învăţământ (…) Pot să se pregătească un an de zile să revină la examenul de titularizare şi să îl promoveze. În momentul în care ai intrat la examen, deci te-ai înscris, ai venit la prima lucrare scrisă şi ai constatat că nu ştii subiectele şi te-ai retras, asta înseamnă că nu ai fost în stare să iei măcar nota 5 şi sigur că trebuie să judecăm cu aceeaşi măsură”, a precizat Ecaterina Andronescu, la Digi 24.

„Eu nu cred că poţi să fii un profesor care să ia mai puţin de cinci şi tu să pretinzi elevilor tăi să ia note de trecere”, a completat ministrul.

La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 23.572 de candidaţi, însă în centrele de evaluare au fost notate 19.556 de lucrări, deoarece 3.960 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, 24 de candidaţi au fost eliminaţi şi lucrările a 32 candidaţi au fost anulate.

Pentru examenul de titularizare din acest an, primele rezultate arată că procentul notelor sub 5 este 19,10%, adică aproximativ 4.000 de cazuri.

În 2018, procentul notelor sub 5 era de 18,86%.

Rezultatele finale ale examenului de titularizare se afişează pe 30 iulie.