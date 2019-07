Când Steaua+Dinamo=Love!

O frumoasă poveste de dragoste…

El handbalist sezonul trecut la CSA Steaua, ea voleibalistă la Dinamo București. Între cele două cluburi există deja o celebră rivalitate ce nu ține cont de ramura sportivă în care se duelează cele două echipe… Între cei doi însă e o frumoasă poveste de dragoste, o relație de prietenie născută încă de pe băncile liceului…

E vorba de Mihai Merlă, handbalist crescut de LPS și care a încheiat sezonul de Liga Zimbrilor la Steaua, și de Adriana Matei, voleibalistă venită la Satu Mare cu proiectul ADEP ce a jucat pentru CSM în prima ligă și apoi a făcut performanță alături de sătmăreanca Vaida Beata la volei pe plajă.

Cei doi și-au petrecut câteva zile de vacanță acasă la Satu Mare. Adi, tocmai ce a terminat Facultatea de Educație Fizică și Sport și urmează masteratul și acum câteva zile a trecut de la Steaua la CSM București. Iar Adriana rămâne la Dinamo și sezonul viitor după ce clubul din Ștefan cel Mare i-a întins o mână după accidentarea care a scos-o din circuitul voleiului pe plajă.

”Ne știm de ani buni și suntem prieteni buni de prin clasa a 10-a . Am fost colegi de liceu la Satu Mare și asta ne-a adus împreună”, ne-a mărturisit Adriana care are și o mențiune amuzantă a relației lor…

”Când el s-a mutat la București și a semnat cu CSM și-a făcut mutația în buletin la mine. Iar eu am și acum buletin de Satu Mare cu adresa lui de acasă”!



Legat de Steaua și Dinamo…”Nu a existat rivalitate între noi…Eu am mers când am putut la meciurile Adrianei, iar ea a venit să mă susțină când a putut la meciurile mele. Acum că m-am transferat la CSM nu va mai fi nimic ieșit din comun…Mai ales că și ea a fost legitimată la CSM București!” a povestit Mihai cel care îi calcă pe urme tatălui său, Adrian Merlă, fost portar în perioada de glorie a echipei de handbal de la CS UNIO Satu Mare.

Ce-și doresc de la viitor? ”În primul rând să fim sănătoși. Pe mine m-a afectat puțin povestea aceea cu accidentarea. Eram în vârf cu echipa de volei pe plajă a României, simțeam că aveam șanse să mergem la Olimpiadă și totul s-a năruit inexplicabil. Mă bucur că au fost oameni din lumea sportului care au avut încredere în mine și m-au încurajat să revin. Sunt bine acum și mă bucur că pot să joc la Dinamo” spune Adriana Matei, cea care a făcut echipă cu sătmăreanca Vaida Beata în echipa României de volei pe plajă.

”Am ales să revin la CSM București deoarece eu consider că aici voi putea apăra mai mult. La Steaua am jucat mai puțin, pe final de meciuri sau în ligă abia în ultimele etape de campionat. Trebuie să muncesc mai mult , sunt conștient că la vârsta mea mai am multe de învățat, dar ca orice tânăr am visele mele și sper ca într-o zi acestea să se realizeze”, a mai spus Mihai Merlă cel care își dorește să câștige un trofeu cu CSM București și pe viitor să ajungă să apere într-un campionat puternic din Europa.

”Eu am trăit momente frumoase la Satu Mare și pot spune că sunt ca acasă aici. Păcat de acea generație bună pe care am avut-o aici că majoritatea fetelor din acea echipă nu mai joacă volei la nivel profesionist ”, a mai amintit Adriana.

Mihai va începe de luni pregătirile cu CSM București iar Adriana mai are vacanță până în august când va relua antrenamentele cu Dinamo…Iar frumoasa lor poveste de viață va continua și pe relația Dinamo-CSM…Dacă au trecut cu brio peste rivalitatea Steaua-Dinamo, pare că nimic și nimeni nu le poate sta în cale…:)