Dăncilă: România va rămâne cel mai sincer susţinător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european

România va rămâne cel mai sincer susţinător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european, a declarat marţi prim-ministrul Viorica Dăncilă, după întâlnirea cu omologul moldovean, Maia Sandu.

“Apreciez în mod deosebit interesul doamnei prim-ministru şi al Guvernului pe care-l conduce pentru consolidarea relaţiei speciale cu România. Vă asigur că suntem gata să răspundem pe măsură. Folosesc această ocazie pentru a reitera deplina disponibilitate a Guvernului României şi a mea personal pentru o excelentă colaborare cu doamna prim-ministru Maia Sandu şi cu noua echipă guvernamentală de la Chişinău în spiritul parteneriatului nostru strategic bilateral pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, bază esenţială a relaţiei noastre speciale faţă de care există aşteptări şi interes permanent la nivelul ambelor societăţi. Întâlnirea de astăzi ne-a oferit prilejul unui dialog de substanţă asupra priorităţilor relaţiei noastre bilaterale. Avem o bază solidă pe care o vom construi, mai ales că avem proiecte bilaterale pe toate dimensiunile vieţii economice şi sociale”, a spus Viorica Dăncilă.

Premierul a adăugat că în cadrul discuţiilor cu Maia Sandu a evidenţiat importanţa consolidării comunităţii de limbă, cultură şi istorie care stă la baza relaţiei speciale cu Republica Moldova.

“Am transmis astăzi un mesaj ferm de încurajare a Republicii Moldova în direcţia continuării obiectivelor europene şi implementării reformelor asumate în contextul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Am arătat că România cunoaşte din proprie experienţă care sunt provocările punerii în aplicare a unei agende ambiţioasă de reformă, dar, în acelaşi timp, am asigurat că nu există altă alternativă pentru asigurarea democraţiei şi prosperităţii Republicii Moldova. În acest demers am subliniat că România va rămâne cel mai sincer susţinător al eforturilor Republicii Moldova în parcursul european. Astfel, am asigurat-o pe doamna prim-ministru că vom acţiona permanent în interiorul consensului european pentru a creşte beneficiile acţiunii externe a Uniunii Europene în Republica Moldova . Am arătat că dorim să contribuim la implicarea mai fermă a Uniunii Europene în sprijinul parcursului european al Republicii Moldova, astfel încât acesta să devină ireversibil. În consultarea cu partenerii noştri europeni şi cu instituţiile europene suntem gata să susţinem deblocarea asistenţei financiare acordate de UE Republicii Moldova şi să furnizăm expertiză la nivel bilateral pe mai multe planuri şi aici am în vedere în special afacerile europene, având în vedere experienţa acumulată de România în contextul deţinerii preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene”, a precizat Dăncilă.

Prim-ministrul a arătat că din discuţii a reieşit cu claritate interesul comun pentru avansarea multitudinii de proiecte bilaterale, cu un accent special pe cele de interconectare energetică.

“Am încurajat implementarea în ritm susţinut a acestor proiecte, deoarece ele reprezintă o pârghie solidă de sprijin în vederea asigurării ireversibilităţii parcursului european al Republicii Moldova. Totodată, am arătat că prin toate proiectele sectoriale de cooperare punem cetăţeanul în centrul abordării noastre. Dorim să aducem o contribuţie directă la îmbunătăţirea nivelului de trai al tuturor cetăţenilor Republicii Moldova. Am identificat astăzi, împreună cu doamna prim-ministru, domeniile de interes imediat asupra cărora ne vom concentra cu prioritate în etapa următoare ţinând cont de nevoile Republicii Moldova. Astfel, cele două guverne vor începe să lucreze în cadrul unui grup de lucru interguvernamental, urmând să analizăm care dintre proiectele în curs de derulare necesită o atenţie imediată. De asemenea, dacă va fi cazul, putem avea în vedere derularea de proiecte noi care să susţină avansul european al Republicii Moldova. Rezultatul discuţiilor în cadrul grupului de lucru vor fi valorificate în contextul unei viitoare şedinţe comune a Guvernelor României şi Republicii Moldova. Acesta va fi un demers concret, substanţial şi cu impact imediat din perspectiva obiectivului comun de îmbunătăţire a vieţii tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi un reper al interesului nostru comun de consolidare a parteneriatului strategic bilateral”, a menţionat Dăncilă.

Ea a asigurat-o pe Maia Sandu că România va continua sprijinul pentru Republica Moldova în raport cu partenerii europeni şi transatlantici.

“De asemenea, am subliniat în discuţiile cu doamna prim-ministru şi relevanţa majoră acordată de România reglementării conflictului din regiunea transnistreană, cu respectarea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi cu neafectarea vectorului său proeuropean”, a mai declarat premierul.

Maia Sandu: Din păcate, moştenirea regimului oligarhic este foarte grea

Moştenirea regimului oligarhic din Republica Moldova este “foarte grea” pentru cetăţenii acestei ţări, a declarat, marţi, premierul moldovean, Maia Sandu, într-o declaraţie de presă comună cu preşedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.

“Avem mare nevoie de sprijinul României, mai ales că ne leagă nu doar interese economice comune, ci şi un fundament istoric, cultural şi valoric comun. Din păcate, moştenirea regimului oligarhic din Republica Moldova este foarte grea pentru cetăţenii noştri. Aceştia au distrus economia ţării, au transformat instituţiile statului în afaceri personale şi au izolat Republica Moldova pe plan internaţional”, a afirmat şefa Executivului de la Chişinău.

Ea a spus că printre priorităţile guvernului său se numără consolidarea statului de drept, combaterea corupţiei şi libertatea presei.

“Avem încredere că România va rămâne alături în calitate de aliat de bază al cetăţenilor Republicii Moldova şi în parcursul european”, a subliniat ea.

Totodată, Maia Sandu a afirmat că Guvernul de la Chişinău “îşi doreşte să dezvolte proiecte comune cu România”, iar agenda europeană este “linia directoare” a relaţiei cu ţara noastră. “Parteneriatul strategic pentru integrare europeană va căpăta un rol determinant în activitatea guvernului pro-european de la Chişinău”, a precizat Maia Sandu.