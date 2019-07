Demersuri pentru introducerea gazului în toate satele comunei Medieșu Aurit

Viceprimarul cu atribuțiuni de primar al comunei Medieșu Aurit, Torok Marian, face demersurile necesare pentru introducerea gazului metan în toate localitățile comunei. El spune că, practic, continuă proiectele începute în mandatul lui Radu Iancu.

”Anul trecut am reușit să introduc gazul în comuna Medieșu Aurit, în satul Medieșu Aurit, Strada din jos, Ulicioara și Locuri vechi. Anul acesta vreau să termin și cred că în Medieș mai sunt 20%.

Am început să fac demersurile în Românești și sper ca anul acesta să reușesc să introduc gazul iar pentru celelalte sate. Potău, Băbășești și Iojib, am început demersurile și vreau să facem documentația ca să primim licența, după care urmează proiectul și eu sper că în doi, trei ani de zile, maxim, să fie gaz în toată comuna. Hârtiile care depind de noi eu am să le fac anul acesta, așteptăm hotărârea celor de la ANR în momentul în care ne dau licența ca să putem să continuăm”, a declarat Torok Marian.

Acesta a mai adăugat că, practic, continuă ceea ce, de fapt, a început fostul primar, Radu Iancu.

”Continuăm ceea ce am început cu domnul Iancu. Multe dintre lucrări le-am început cu dânsul, am colaborat, am fost în echipă. Anul trecut am reușit în proporție de 80% în toată comuna să finalizăm iluminatul și anul acesta vreau să termin sută la sută iluminatul public cu led, deci mai avem cam 20% și anul acesta sper să termin și acel 20%, să fie totul rezolvat”, a declarat Torok Marian, edilul comunei Medieşu Aurit.