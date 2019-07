Ediție de excepție a Zilei Comunei Moftin

Cea de a XX-a ediție a Zilei Comunei Moftin, ale cărei manifestări s-au desfășurat ieri în Moftinu Mic, s-au dovedit a fi de execepție. Pe lângă buna organizare a evenimentului, sărbătoarea moftinenilor s-a bucurat de oaspeți de seamă și de concerte de excepție, cap de afiș fiind trupa Holograf. Primarul comunei Moftin, Gheorghe David, a mulțumit tuturor celor implicați în buna organizare a evenimentului.

Deschiderea oficială

Sărbătoarea Comunei Moftin a debutat cu deschiderea oficială la bustul lui Mihai Viteazul din centrul comunei. La acest eveniment au fost prezenți, printre alții, directorul cancelariei Prefectului, Cecilia Marinescu, consilierii județeni Ioan Pop și Rodica Maxi, președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, președintele executiv PSD Satu Mare, fostul vicepreședinte al Consiliului Județean, Mircea Govor, fostul președinte al Consiliului Județean, Adrian Ștef, deputatul Romeo Nicoară, viceprimarul municipiului Satu Mare, Adrian Albu, alți invitați.

După intonarea Imnului de Stat al României și a Imnului Europei, de către fanfara din Căpleni, un sobor de preoți ortodocși și greco-catolici au oficiat un Te-Deum și un Parastas de pomenire a eroilor căzuți pe câmpurile de bătălie pentru apărarea țării.

Diplomă de apreciere pentru primarul Gheorghe David

Protopopul de Carei, Florian Mocan, l-a felicitat pe primarul Gheorghe David pentru buna organizare și a transmis binecuvântarea episcopilor de Maramureș și Satu Mare, PS Iustin Sigheteanul și PS Timotei Sătmăreanul.

Totodată, protopopul de Carei a anunțat că primarul Gheor-ghe David a fost ales și face parte din Adunarea Națională Bisericească, motiv pentru care, din partea instituției bisericești pe care o conduce, i-a înmânat edilului o diplomă de apreciere pentru vrednicia sa, pentru dragostea sa față de Biserica Ortodoxă.

Discursul primarului Gheorghe David

În continuarea manifestării a luat cuvântul chiar primarul Gheorghe David, care, nu numai că a mulțumit tuturor celor implicați pentru buna organizare a evenimentului, a mulțumit oaspeților și preoților și a declarat că va face tot ce depinde de el pentru a crește nivelul de bunăstare a cetățenilor comunei Moftin.



”Doresc să le mulțumesc tuturor celor care astăzi formează comuna Moftin pentru buna conviețuire pe care au avut-o, o au și o vor avea în viitor, pentru exemplul de toleranță pe care-l dau în fiecare zi. Nu cred că este neapărat nevoie să înșirăm proiectele noastre, actuale și viitoare, dar vreau să vă asigur public că atât Primăria, cât și Consiliul Local fac eforturi pentru a realiza obiectivele propuse pentru dezvoltarea comunei, iar experiența acumulată în acest an reprezintă un avantaj pentru noi. Voi, cetățenii comunei Moftin, veți aprecia obiectiv dacă noi am lucrat bine. Declar deschise manifestările celei de-a 20-a ediții a Zilei Comunei Moftin”, a spus primarul Gheorghe David.

Un grup de copii de la școlile din comună, apoi interpreta Rafila Bărbos au prezentat un emoționant program cultural-artistic. Deschiderea oficială s-a încheiat cu depuneri de coroane din partea Prefecturii Satu Mare, a Primăriei și Consiliului Local Moftin, a PSD Satu Mare și a ALDE Satu Mare.



Concerte și mega-show Holograf

Apoi, în muzică de fanfară, toată suflarea Moftinului s-a îndreptat spre scena amplasată în incinta arenei de fotbal. Rând pe rând, pe scenă au urcat Rafila Bărbos, Sânziana Tudor Ardelean și Cătălin Ardelean, Iulia Balaj, acompaniată de taraful Ionuț Rotar.

În continuare, timp de două ore, a avut loc un regal folcloric susținut de Văru Săndel, Ciprian Piconici și Vasile Coca, acompaniați de formația Ciprian Piconici.

Programul a continuat cu un moment cultural susținut de copii și tineri din comuna Moftin. Seara, de la ora 18.00, au mai concertat Timi Dance (din Săcuieni), urmați de Besli Gyuszi & Margo, din Ungaria, și Iulia Balaj.

De departe, cel mai așteptat moment al serii a fost recitalul susținut de trupa Holograf, foarte apreciat de numărul mare de spectatori care au dorit să ia parte la mega-show-ul susținut de Dan Bittman & Co.

Sărbătoarea de la Moftin s-a încheiat cu muzică de petrecere susținută de Gereben Krisztian alături de trupa Erik.

Organizatorii evenimentului au fost Primăria și Consiliul Local Moftin.