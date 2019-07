“Executivul susţine orice iniţiativă menită să contribuie la sprijinirea tinerilor”

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că Programul de internship al Guvernului a ajuns la maturitate şi le-a transmis tinerilor participanţi să îşi păstreze “entuziasmul, curiozitatea” şi să fie mulţumiţi de activitatea pe care o vor desfăşura.

Miercuri, la Palatul Victoria, a avut loc lansarea oficială a celei de-a şaptea ediţii a Programului de internship al Guvernului.

“Vreau să vă felicit pe toţi pentru rezultatele obţinute, aţi trecut cu toţii printr-un proces riguros. Cei care aţi ajuns aici sunteţi tineri competenţi, cu rezultate academice deosebite şi spirit inovator, veniţi din toate marile centre universitare ale României, din Republica Moldova, dar între dumneavoastră sunt şi studenţi sau absolvenţi ai universităţilor de prestigiu din Marea Britanie, Spania, Olanda, Franţa, Italia sau Danemarca. Este o confirmare a faptului că Programul de internship al Guvernului a ajuns la maturitate, că succesul ediţiilor anterioare este apreciat de studenţii şi de tinerii absolvenţi. Guvernul României vă este alături şi susţine acest program şi orice iniţiativă menită să contribuie la sprijinirea tinerilor aflaţi la începutul carierei profesionale”, le-a spus Viorica Dăncilă tinerilor intraţi în program.

Premierul a adăugat că, începând cu acest an, “perioada stagiului de internship este considerată vechime în muncă”.

“Tocmai pentru a veni în sprijinul tinerilor absolvenţi, dar şi al angajatorilor deschişi să găzduiască stagii de practică, în timpul acestei guvernări am completat Legea internship-ului. O altă modalitate de motivare constă în majorarea indemnizaţiei lunare oferite fiecărui intern, astfel încât să ajungă la 2.080 de lei brut, dar câştigul cel mai important al celor două luni de internship petrecute în instituţiile guvernamentale va fi experienţa dobândită. Veţi avea posibilitatea să puneţi în practică ceea ce aţi acumulat în anii de studiu sub atenta coordonare a specialiştilor din cele 55 de instituţii implicate în acest program, ministere, autorităţi şi agenţii ale administraţiei publice centrale. Sunt convinsă că vă veţi bucura de oportunităţile oferite în cadrul programului, întâlniri şi mese rotunde cu înalţi oficiali ai statului român, miniştri, secretari de stat, vizite la Curtea Constituţională, la Parlament, la ambasade acreditate în România, dar şi la alte instituţii de referinţă”, a afirmat Dăncilă.

Premierul le-a transmis tinerilor intraţi în programul de internship guvernamental să-şi păstreze “entuziasmul, curiozitatea”.

“Sunt convinsă că profesioniştii din administraţia publică vor fi încântaţi să vă primească şi să vă îndrume. Vă îndemn să experimentaţi şi să învăţaţi de la colegii şi îndrumătorii dumneavoastră lucrând în echipă, îndeplinind sarcinile care vă revin. Descoperiţi-vă, depăşiţi-vă limitele! Vă doresc mult succes în tot ceea ce v-aţi propus să faceţi”, a fost mesajul premierului.

La evenimentul de lansare a Programului oficial de internship al Guvernului, ediţia 2019, s-au mai aflat, printre alţii, miniştrii Finanţelor Publice – Eugen Teodorovici, al Tineretului şi Sportului – Constantin Bogdan Matei şi cel pentru Românii de Pretutindeni – Natalia Intotero.

“Nu vrem să luăm

decizii bruşte”

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, marţi, că viitoarele măsuri economice ale Guvernului vor fi luate doar după o prealabilă consultare cu partenerii sociali.

“Am vorbit de măsuri, măsurile economice, dar vrem să avem un dialog, să vedem impactul acestor măsuri, să vedem toţi cei implicaţi, să le cerem părerea, să discutăm cu ei. Nu vrem să luăm decizii bruşte. Aceste decizii trebuie să le luăm în urma discuţiilor cu partenerii sociali, cu cei implicaţi în aceste măsuri economice şi cred că acest lucru va lămuri foarte multe aspecte”, a declarat premierul într-un interviu acordat la Strasbourg postului Antena 3.

“Bine, nu putem mulţumi pe toată lumea, este normal ca atunci când iei o decizie, unii să se bucure, alţii să fie mai puţin bucuroşi. Dar este important să avem acest dialog, să ascultăm şi părerea celorlalţi, să le explicăm de ce am luat această măsură, pentru ca toată lumea să înţeleagă care este sensul în care vrem să mergem”, a mai spus prim-ministrul Dăncilă.