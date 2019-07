FOTO. Jurnalistul Penina Cirț, despre carieră și viața de familie

Penina Cirț este jurnalist, om de televiziune plurivalent și mamă. Este un model de om care își trăiește visul din copilărie într-un mod în care să se împletească totul armonios și cu viața de familie. Astăzi, ea ne povestește despre primii pași în televiziune, dar și despre familia ei minunată.

GNV: Ai lucrat ca reporter și prezentator de știri ani de zile la Nord Vest TV. Ce s-a întâmplat imediat după ce ai plecat din Satu Mare? Pe unde te-au dus valurile vieții?

Penina Cirț: După o activitate de câțiva ani la Nord Vest Tv, am intrat în concediu de maternitate. În 2013 a venit pe lume primul nostru copil, David Lucas și tot în acest an ne-am mutat cu familia în Cluj – timp în care am rămas în concediu de maternitate, dedicându-mă exclusiv creșterii băiețelului nostru. Pe când David avea 2 ani jumătate – ne-am mutat în zona Munteniei și m-am angajat la Speranța Tv, unde timp de 4 ani am realizat și moderat mai multe emisiuni -una socială, o alta culturală și o emisiune educativă.

GNV: De ce ai ales o ocupație ca om de televiziune? Ce te-a atras cel mai mult?

Penina Cirț: Dintotdeauna mi-am dorit să fiu jurnalist. Îmi aduc aminte că în jocurile din copilărie eu aveam rolul reporterului. Îi intervievam pe prietenii mei în joc și foloseam un băț pe post de microfon. De altfel părinții și rudele își amintesc că îi intervievam frecvent pe diferite subiecte. Am avut un vis în copilărie și după terminarea liceului am decis să îmi urmez visul – urmând cursurile facultății de jurnalism. După terminarea facultății din București m-am angajat ca jurnalist în Satu Mare – unde am lucrat în presa scrisă, radio și ulterior în audio-vizual ( televiziune) – domeniu care mi s-a potrivit cel mai bine. Se știe că presa este a IV-a putere din stat. Dacă își face datoria, neinfluențată politic, are un rol important în schimbarea societății românești.

GNV: Ai o familie frumoasă. Povestește-ne puțin despre viața în familie.

Penina Cirț: Este extraordinar să fii părinte. Atunci când ai copii bucuriile sunt multe, amintirile sunt prețioase, iar responsabilitatea crește. Fiecare etapă în viața unui copil este o provocare împletită cu bucurie pentru părinți. Primul nostru copil, David Lucas s-a născut în Satu Mare și după 6 ani a venit pe lume a doua noastră minune, Amalia Sara. Este extraordinar să fii părinte, mai ales în această perioadă când există suficiente resurse după care te poți ghida pentru a oferi o educație aleasă. Consider că pentru un copil este importantă dezvoltarea inteligenței emoționale: să se înțeleagă pe sine, să știe să își gestioneze emoțiile și să îi pese de cei din jur.

GNV: Cum îmbini cu succes cariera și viața de familie?

Penina Cirț: În prezent sunt în concediul de maternitate pentru creșterea fetiței noastre, Amalia Sara. Am ajutoare de nădejde: părinții și soțul meu, Daniel, care este un tată extraordinar. Amalia, la 5 luni de viață, este o fetiță liniștită care ne aduce numai bucurii, alături de frățiorul ei minunat, David Lucas. În viața mea, întotdeauna familia va avea prioritate oricât de tentantă ar fi cariera. Familia este una dintre primele mele valori și faptul că sunt părinte a doi copii, cu atât mai mult mă responsabilizează și mă ajută să conștientizez cât de important este rolul meu de mamă.