Horațiu Bonea, pentru a șaptea oară consecutiv campion național la talere

Poligonul de tir MTI Shooting Lugoj a fost gazdă , în premieră, în weekend, a finalei Campionatului Național Talere – Sporting.

Concursul a adus 74 de sportivi la start, atât trăgători experimentați, cât și pasionați ai tirului cu arma de vânătoare, distribuiți pe patru categorii: Open, Amatori, Începători și Echipe.

Campionatul s-a derulat cu respectarea regulamentului FITASC (în traducere liberă – Federația Internațională de Tir cu Arme de Vânătoare Sportivă) pentru concursuri de parcurs vânătoresc.

Competiția a fost dominată de o manieră categorică de sătmăreanul Horațiu Bonea. Acesta și-a trecut în palmares al 7-lea titlu național consecutiv și în plus a stabilit și două recorduri naționale. În prima zi a tras 97/100, iar la final a avut un total de 186/200.

” A fost un concurs aproape perfect. Am bătut recordurile naționale și am reușit să mă impun și la categoria mea, la seniori, cât și mai ales la OPEN. Am început acest sport în 2006 din pasiune”, ne-a spus noul și totodată vechiul campion național. ”E multă muncă la mij-loc, investiție și pasiune. Păcat că nu pot merge la Mondialele din acest an, dar chiar în acea perioadă avem un eveniment mai important în familie”, ne-a mai spus Horațiu Bonea.

Titlul național cu numărul ȘAPTE i-a adus sătmăreanului Horațiu Bonea și un transfer important. Acesta a acceptat oferta celor de la CSA Steaua București și va trage de acum pentru clubul armatei.

”Înseamnă mult pentru mine. E o recunoaștere a muncii și rezultatelor mele. Va fi un sprijin în plus, atât logistic, cât și financiar pentru participarea la competiții și la antrenamente și va fi și o remunerație de sportiv”, a explicat mutarea, Horațiu Bonea.

La concursul de la Lugoj au participat trăgători din România, Ungaria, Slovacia și Serbia.

În clasamentul la OPEN Horațiu Bonea a fost urmat de Farkas Mihaly și Farkas Endre . Vlad Cârjan a terminat pe patru, iar Ciorbă Attila, fostul campion mondial la pușcă skeet, a terminat pe cinci.