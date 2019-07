Inedit, trupa abonată la premii la Muzritm

Vacanța de vară fără Vatra Dornei nu există pentru elevii profesorului Sorin Berindei.

De 24 de ani trupa Inedit participă la unul dintre cele mai importante festivaluri de muzică pentru copii și tineret din țară, MUZRITM Vatra Dornei. Și tot de 24 de ani sătmărenii se întorc acasă cu premii.



La fel s-a întâmplat și în această vară când profesorul Sorin Berindei a mers week-end ul trecut cu două formule de trupe la Vatra Dornei, Inedit junior și Inedit umplugged, iar acasă ai noștri s-au întors cu cinci premii.

E vorba de locul doi obținut la interpretare de Inedit junior și Inedit și de locul doi obținut de solistele Lavinia Sălăjan și Sara Molnar . Cel mai important premiu pentru delegația sătmăreană l-a obținut Daniela Rațiu , locul 1 la soliști… Voci deosebite, instrumentiști talentați din toată țara au urcat pe scena amplasată în superbul parc central din Vatra Dornei.



Marele premiu a mers la Arad și l-a luat trupa rock Fantazia.

Iar participarea la Vatra Dornei la festival e și un bun prilej de a îmbina munca și distracția… Micii artiști au parte și de moment de realizare în superbele zone de la Colibița, Tihuța, cota 1300 Vatra Dornei…



”Este o tradiție pentru noi să venim la Vatra Dornei la acest festival. Din 26 de ediții am fost la 24 și suntem cei mai vechi colaboratori. Mereu am luat premii cu trupele noastre, au fost ani când am luat și marele premiu. Acum sunt mulțumit cu cele cinci premii obținute în acest an. Cei mici sunt încă la început iar cu trupa mare am venit doar cu varianta acustică. Le mulțumim organizatorilor pentru găzduire și sunt convins că a fost o experiență reușită pentru copiii noștri.” ne-a spus profesorul Sorin Berindei, coordonatorul trupelor Inedit.

De 35 de ani, trupa Inedit a lansat generații de copii talentați, deveniți apoi, peste ani, instrumentiști și muzicieni sau soliști cunoscuți. Iar tradiția merge mai departe …apropo, cu un mare ”La mulți ani!”, adresat profesorului Sorin Berindei, cel care în urmă cu o lună a împlinit frumoasa vârstă de 70 de ani!