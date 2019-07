Invitație la turneul de la Aliza

Micuta localitate Aliza ce apartine de comuna Terebeşti este in fiecare vara in centrul atentiei iubitorilor de sport din judet datorita turneului de minifotbal organizat de inimosul antrenor Tudor Barbul. Acesta ne-a anuntat ca in acest an competitia se muta de la mijlocul lunii iulie la inceputul lunii august Mai precis în ziua de 3 august.

Este un turneu de fotbal, dar simultan se vor organiza şi alte competiţii sportive de cros, lupte, baschet şi nu numai. Cupa Aliza se doreşte a fi o sărbătoare a sportului, a socializării. Iar în acest an avem o ediţie aniversară, va fi pentru a 10-a oară când sute de persoane se vor aduna la Aliza.

Organizatorii pregătesc bucate alese, există o instalaţie de nocturnă la terenul de fotbal şi multă voie bună.

Legat de turneul de fotbal, Tudor Barbul ne anunţă că taxa de înscriere este de 200 lei pe echipă. Se pot înscrie echipe de oriunde, amintim că la ediţiile precedente au venit chiar şi din alte judeţe ale României.

Informaţii suplimentare şi înscrieri la numerele de telefon: 0751.640.631 – Tudor Barbul, 0754.634.485 – Claudiu Blaga.