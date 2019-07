Invitație la un supershow automobilistic pe traseul de la Luna Șes

ACR Sucursala Satu Mare şi CS A-K Rider’s Satu Mare cu sprijinul Primăriei Negreşti Oaş şi al Consiliului Judeţean Satu Mare organizează, sub egida FIA, “CUPA LUNA ŞES – VITEZA PE TRASEU MONTAN – 2019”.

Ajunsă la a 6-a ediție, competiția contează ca prima etapa din Campionatul Internaţional ACR de VTM.

Raliul va avea loc sâmbătă, 13 iulie 2019, pe drumul judeţean DJ 109G de la km 7+900 până la km 11+450 (ruta Luna-Șes) adică pe ”Micul Transfăgărășan” al Oașului, așa cum e considerată locația de către organizatori.

”Am avut ceva emoții cu înscrierile și la un moment dat am vrut să renunțăm. Dar vom avea 20-25 de concurenți mai mult ca sigur și vom da drumul raliului. Am finalizat și regulamentul de concurs iar de azi ( nr ieri am urcat la Luna Șes pentru a pune la punct detaliile legate de traseu și de buna organizare. Am făcut un anunț important legat de taxa de participare pe pagina oficială de facebook iar înscrierile se încheie azi .Sperăm că va fi o ediție reușită” ne-a spus ieri directorul ACR Satu Mare, David Seletye.

Prima ediţie a acestui eveniment sportiv şi cultural a fost o revenire după 15 ani a competiţiei istorice Viteza pe Traseu Montan (VTM) în Judeţul Satu Mare organizate ani la rând la Huta Certeze -Sâmbra Oilor. Întrucât acea primă ediţie a fost un real succes, iar condiţiile actuale definesc în continuare o SUPERIORITATE NETA în favoarea zonei “Luna Şes – Negreşti Oaş”, concursul și a propus și a reușit să repună Judeţul Satu Mare pe harta motorsportului naţional cu caracter permanent.

Competiţia a fost inclusă în calendarul Campionatului Internaţional ACR de Viteză pe Traseu Montan 2018 ca prima etapă şi se adresează piloţilor debutanţi şi avansaţi, toţi licentiaţi, care vor concura doar cu maşini (autoturisme) pregătite.

Așadar, iubitorii sporturilor cu motor sunt așteptați sâmbătă , 13 iulie, pe superbul traseu de la Luna Șes la un nou spectacol oferit de piloții înscriși în competiție.