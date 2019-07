Liga a 3-a va avea sigur tot 5 serii

Termenul limită de depunere a cererii de înscriere în noul sezon al Ligii 3, ediţia 2019-2020, s-a încheiat pe 15 iulie, iar pe 18 iulie, ora 17:00, s-a finalizat şi prelungirea decisă de Comitetul de Urgenţă al FRF din 16 iulie pentru echipele care au întâmpinat probleme în a-şi achita garanţia financiară de 20.000 de lei obligatorie pentru a lua startul în competiţie. A trecut, astfel, mai bine de o săptămână de la acel al doilea termen limită, însă Federaţia Română de Fotbal nu a anunţat nici până acum cluburile care vor lua startul în noua ediţie şi spune, prin managerul Departamentului Competiţii, Felix Grigore, că nu a fixat o dată la care să se facă publice echipele şi componenţa seriilor. Noul sezon începe în mai puţin de o lună.

CSM Satu Mare, probabil în seria a 5-a

CSM Satu Mare este singura echipă din județ ce va evolua în eșalonul trei după ce Unirea Tășnad a retrogradat și apoi nu a mai dorit să solicite un loc și de la toamnă în liga a 3-a. Trupa lui Ritli va fi repartizată cel mai probabil în seria a 5-a acolo unde mai mult ca sigur se va duela cu reprezentante ale județelor Maramureș, Sălaj, Bihor, Cluj , Bistrița Năsăud , Alba și probabil Brașov. Însă o decizie definitivă va fi luată la începutul lui august.

Că procesul de înscriere şi, apoi, invitare de către FRF a echipelor retrogradate pentru ocuparea locurilor rămase vacante în noul sezon s-a încheiat e dovedit de decizia luată de Comiterul de Urgenţă al FRF din 25 iulie. Răzvan Burleanu (preşedinte FRF), Gino Iorgulescu (prim-vicepreşedinte FRF) şi Octavian Goga (vicepreşedinte FRF) au hotărât să aprobe ”referatul Managerului Direcţiei Competiţii a FRF cu privire la completarea locurilor vacante din cadrul Ligii 3, ediţia 2019/2020, rămase ca urmare a neînscrierii în competiţie a 3 cluburi care deţineau dreptul de participare în campionatul naţional Liga 3, cu următoarele cluburi: ACS FC AGRICOLA BORCEA, LPS CETATE DEVA şi CS ATLETIC BRADU (actual ACS VEDIŢA COLONEŞTI M.S.)”.

Astfel, cu Agricola Borcea, LPS Cetate Deva şi Atletic Bradu reprimite în campionat după ce în ediţia recent încheiată au retrogradat, cele 80 de cluburi care vor lua startul în noul sezon al Ligii 3 sunt cunoscute de FRF. Dacă nu sunt alte probleme, şi nu ar trebui să fie, FRF ar fi trebuit să anunţe deja echipele, aşa cum a procedat în cazul Ligii 2.

Felix Grigore, managerul Departamentului Competiţii, spune că nu ştie când vor fi alcătuite cele cinci serii şi preferă să nu se ”hazardeze” în a spune o dată la care le vor face publice. ”Anul trecut, nu mai ţin minte, seriile s-au aprobat cu o săptămână înainte, cu zece zile înainte. N-aş putea să apreciez când vor fi anunţate seriile. M-aş hazarda să spun o dată. Nu ştiu, nu-mi dau seama. N-am fixat-o”, a spus federalul pentru Liga2.ProSport.ro.

Până la startul noului sezon a rămas mai puţin de o lună. Ediţia 2019/2020 începe pe 23 august.

Tot 5 serii a câte 16 echipe

Noul sezon al Ligii 3, ediţia 2019/2020, va fi format tot din 5 serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga 2 echipele aflate pe locul 1 în fiecare dintre cele cinci serii la finalul sezonului şi vor retrograda un număr de 21 de echipe, astfel: 20 de echipe, respectiv ocupantele locurilor 16, 15, 14 şi 13 din fiecare serie a Ligii 3, şi o echipă, cea mai slab clasată de pe locul 12 din toate cele cinci serii. Pentru stabilirea acestei echipe se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate de aceasta doar cu echipele de pe locurile 1-11 din seria în care a evoluat.

Returul începe şi se termină mai târziu. Turul e asemănător

Campionatul Ligii 3 urmează să înceapă pe 23 august 2019 şi să se încheie pe 30 mai 2020, cu o săptămână mai târziu faţă de ediţia recent încheiată. Schimbarea vine de la faptul că returul va începe cu o săptămână mai târziu, acum pe 7 martie 2020, faţă de 2 martie 2019, cum a fost în campionatul trecut.

Prima parte a sezonului, care are loc în acest an, 2019, se desfăşoară până pe 30 noiembrie, atunci când are loc etapa a 15-a. Partea a doua a sezonului debutează pe 7 martie 2020, cu etapa a 16-a, şi se încheie în jurul datei de 30 mai 2020, odată cu disputarea etapei a 30-a. În această perioadă, în retur, sunt programate şi două intermediare, pe 8 aprilie (etapa 21) şi 6 mai (etapa 26).( sursa (liga2.prosport.ro).