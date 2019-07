Liga a 4-a va rămâne tot cu trei serii

Așa cum anticipam, și în acest sezon sistemul competițional rămâne neschimbat. Adică unul cu trei serii de liga a 4-a, iar la formatul cu elite se va reveni abia din 2020-2021.

S-a produs practic o singură modificare iar de la toamnă în lupta pentru cel mai bun loc doi va intra şi cea mai bună echipă de pe locul trei (se vor lua în calcul rezultatele înregistrate cu primele 6 echipe din serie şi astfel se decide cel mai bun loc 3).



Cele trei locuri doi şi cea mai bună echipă de pe locul trei vor juca un mini-turneu la capătul căruia câştigătoarea va prinde ultimul loc din Final Four (aici sunt calificate câştigătoarele celor trei serii).

Seriile pentru noul sezon se vor decide la şedinţa Comitetului Executiv AJF Satu Mare din 10 august. Deocamdată avem o simulare a celor trei serii din Liga 4. Mari modificări nu credem că pot apărea…

Seria A – Tur-Talna

(12 echipe)

• Voinţa Turţ

• Turul Micula

• Voinţa Lazuri

• Dacia Medieşu Aurit

• Venus Dumbrava

• Olimpia MCMXXI

• Victoria Apa

• Sportul Botiz

• Energia Negreşti

• Speranţa Halmeu

• AS Livada

• Talna Oraşu Nou

Seria B – Someş (12 echipe)

• Recolta Dorolţ

• Cetate Ardud

• Unirea Tăşnad

• Viitorul Vetiş

• Unirea Păuleşti

• Voinţa Doba

• Ştiinţa Beltiug

• Someşul Odoreu

• Luceafărul Decebal

• Voinţa Babţa

• Someşul Oar

• Crasna Moftinu Mic

Seria C – Crasna (14 echipe)

• Schamagosch Ciumeşti

• Victoria Tiream

• CSM Victoria Carei

• Frohlich Foieni

• AS Căpleni

• Unirea Pişcolt

• Real Andrid

• Fortuna Căpleni

• Viitorul Lucăceni

• AS Ghenci

• Schwaben Kalmandi Cămin

• Recolta Sanislău

• Stăruinţa Berveni

• Termala Dindeşti (acceptată de Adunarea Generală în Liga 4)

Campionatul ar putea începe pe 24-25 august

Sezonul 2019-2020 de Liga 4 va debuta pe 24-25 august, iar în cadrul Adunarii s-a votat o etapă intermediară (singura a sezonului) pe 4 septembrie. Totuşi, Seria C ar putea să înceapă pe 17-18 august deoarece vor fi mai multe etape.

Startul Ligii a 5-a se va decide la şedinţa Comitetului Executiv din 10 august.

Din sezonul 2020-2021 se trece la Liga 4 Elite cu două serii

Membrii afiliaţi AJF Satu Mare au decis sâmbătă, 27 iulie, ca din sezonul 2020-2021 să se treacă la un nou sistem. Vom avea Liga 4 Elite cu două serii. Aici se califică primele 8 echipe din cele trei serii de la finalul sezonului 2019-2020. Cele două serii vor avea câte 12 echipe.

Locurile 9-14 vor forma singura serie din Liga 4.

Pentru desemnarea campioanei vor juca la finalul sezonului regulat 1A-2B, respectiv 1B-2A, iar câştigătoarele se vor întâlni în finală (tur-retur).

Liga 5 nu se schimbă, rămâne cu două serii.

Iată deciziile importante luate sâmbâtă :

Dacă două echipe doresc să-şi amâne jocul, acestea vor specifica în cerere şi data la care se va juca ulterior acel meci. În caz contrar nu se va putea amâna.

• S-a decis ca afilierile şi dezafilierile de la AJF Satu Mare să fie facute de Comitetul Executiv în 10 august. Este şi cazul afilierilor şi dezafilierilor provizorii. Totodată, clubul ACS Daliana Carei s-a afiliat la AJF Satu Mare. Este vorba de un club axat pe fotbalul feminin.

• Până pe 10 august, echipele doritoare trebuie să informeze AJF Satu Mare dacă vor ca anumite jocuri să le joace acasă, ori în deplasare, din cauza unor evenimente (ex. este ziua comunei şi se vrea ca într-o anumită dată echipa să joace acasă).

• Pentru Liga 4 seniori, jucătorul junior este cel născut în anul 2000, până la finalul lui 2019, iar din 2020 cel născut în 2001. Cadetul este jucătorul născut în anul 1997, sau mai tânăr. În campionatul juniorilor A1 pot evolua jucătorii născuţi în anul 2001 sau mai tineri.

• În campionatul juniorilor A1, dacă o echipă oaspete nu se prezintă la un joc, ea va achita baremul pentru arbitri. Rămâne în picioare şi hotărârea luată anul trecut. La a doua neprezentare, echipa va fi amendată cu 500 lei, iar de la a treia neprezentare se ia ROAF-ul, astfel că la a patra neprezentare echipa este exclusă din campionat.

• Nelu Donca (antrenor la Olimpia MCMXXI şi CS Juniorul) a fost desemnat reprezentantul echipelor de juniori în Comitetul executiv AJF, iar Nicolae Marton (Agriş) reprezentantul echipelor din Liga a 5-a.

• La înscriere, cluburile trebuie să prezinte două numere de telefon de contact, care ulterior vor fi introduse în baza de date de pe site-ul AJF-ului sătmărean (https://www.frf-ajf.ro/satu-mare).

• S-a votat o schimbare în plus la meciurile din Liga a 4-a. Se vor putea face 6 schimbări din sezonul 2019-2020. La seniori rămâne valabilă regula cu un junior şi un cadet pe teren.

• Din returul sezonului 2019-2020 s-a primit acceptul membrilor afiliaţi, iar la câteva meciuri vor fi delegaţi şi arbitri stagiari (barem de juniori), pe lângă cei experimentaţi.

La Adunarea Generală AJF Satu Mare din 27 iulie 2019 s-au prezentat 49 membri afiliaţi (prin reprezentanţi) din totalul de 63.