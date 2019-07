Naționala de tineret s-a pregătit la Satu Mare pentru EUROPENE!

Naţionala feminină de tineret (sub 19 ani) va participa în perioada 11-21 iulie la Campionatul European de la Gyor (Ungaria), iar staff-ul tehnic s-a decis deja asupra lotului de 17 jucătoare cu care va pleca în data de 10 iulie. Delegaţia tricoloră şi-a stabilit baza de cantonament în ultimele zile la Satu Mare, de unde va ajunge mai lejer la Gyor.

Fetele din Nationala de tineret s-au pregatit la sala LPS Ecaterina Both iar cei care au mijlocit cantonamentul de la Satu Mare au fost Ciprian Mărieș și Albi Kibedi de la CS Atletik. Aseară de la ora 17 tricolorele mici au efectuat un ultim antrenament la Satu Mare iar în această dimineață vor pleca la Gyor.

România U19 face parte din Grupa D, alături de Norvegia, Suedia şi Portugalia. Primele două naţionale se vor califica în turneul de valoare 1-8, iar celelalte două vor evolua mai departe în turneul de clasament 9-16.

„Încercăm în aceste zile să punem la punct ultimele lucruri tehnice, iar la turneul final sperăm să prindem forma cea mai bună. Am avut înainte un turneu amical în Norvegia, în care am văzut două echipe cu care suntem în grupă (22-33 cu Norvegia şi 18-21 cu Suedia), ştim despre ce este vorba. Aici am vizionat şi Portugalia. Nu mai este echipa de plajă pe care o ştiam noi la fete, Portugalia este şi de sală şi chiar mi-a făcut o impresie bună. Cu siguranţă, nu o să fie doar un joc de încălzire. Chiar o să avem meciuri foarte tari, dar am încredere în fetele noastre că se vor mobiliza şi vor face totul ca să trecem de grupă”, ne-a relatat antrenorul naţionalei U19, Dragoş Dobrescu.

În ciuda rezultatelor din meciurile de pregătire, tricolorele se deplasează la Gyor eliberate de anumite griji. În primul rând, fetele au luat examentul de Bacalaureat. Apoi, nu au presiunea calificării la Campionatul Mondial din 2020, prentru că România va găzdui competiţia, aşadar este deja calificată din postura de ţară gazdă. Nu în ultimul rând, multe dintre fete şi-au găsit echipe în Liga Naţională după terminarea junioratului.

”Nu ne-am gândit până acolo (n.r. referire la Mondialul din 2020), ne-am gândit tot timpul la meciul care vine, la Portugalia, Suedia şi aşa mai departe. Până la Mondiale poate se vor mai alătura şi alte fete, gen Târşoagă care a avut ligamentele, Alicia Gogîrlă, care este o fată deosebită şi ne poate ajuta. Până acolo avem alte obiectieve, cele de la Europene, să progresăm de la meci la meci”, spune Dragoş Dobrescu.

„Am avut pregătire şi în perioada Bacalaureatului, iar cel mai important este că toate fetele şi-au luat examenele. Suntem foarte mulţumiţi, avem fete isteţe. În al doilea rând, ele au trecut de la juniori la Ligă şi şi-au găsit echipe. Asta ne ajută şi pe noi în pregătirea pe care o vom avea anul următor pentru Mondiale. Este o diferenţă mare de la junioare la Ligă, fetele vor fi în echipe cu senioare şi cred eu că le poate ajuta tehnic şi mental”, Dragoş Dobrescu.

Selecţionerul a vorbit şi despre obiectivul României la Campionatul European de la Gyor: „Ne dorim să fim cât mai în faţă. Ca antrenor, de când am venit la lot, le-am spus: <<Haideţi fetelor, la medalie!>>. Încercăm să punem presiunea pe celelalte echipe şi nu pe noi, încercăm să jucăm cât mai bine. Clar că obiectivul este să trecem de grupă. Noi ne facem obiective măreţe, să avem pentru ce lupta. Dar obiectivul meu şi al federaţiei este să facem o echipă mai ales pentru Campionatul Mondial care va fi la noi în ţară, cred că atunci lucrurile se vor schimba total. Cred că acela va fi obiectivul cel mare. Dar până atunci avem Europenele”.