OFICIAL. Centrul nou va fi MODERNIZAT. Contractul a fost SEMNAT

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a semnat marți, 30 iulie, contractul de finanțare pe fonduri europene în vederea modernizării Centrului Nou. Valoarea contractului este de 10.455.847 lei.

În cadrul proiectului va fi modernizat Centrul Nou al municipiului Satu Mare, Piața 25 Octombrie și Pasajul Corneliu Coposu, integrarea în peisajul arhitectural a unei piste de biciclete, refacerea fântânii arteziene și amenajarea unui spațiu public generos pentru organizarea de evenimente și întruniri publice.

Se vor reface gradenele, Pasajul Corneliu Coposu, trotuarele și iluminatul public, astfel încât prin toate intervențiile propuse se urmărește îmbunătățirea amenajărilor peisagistice și se va crea un mediu propice pentru activități de petrecere a timpului liber.

”Centrul Nou este în prezent într-o stare destul de avansată de degradare. Acesta este motivul pentru care am gândit și am realizat un proiect privind modernizarea Pieței 25 Octombrie și a Pasajului Corneliu Coposu, pentru care am reușit să obținem finanțarea europeană. Ne dorim să oferim sătmărenilor un centru civic de care să fim mândri. Acest proiect este unul integrat, cu cel care vizează reabilitarea Centrului Vechi, pentru care am câștigat deasemenea finanțare europeană. Ne propunem să trasformăm zona centrală într-una de atracție”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Administratorul public, Maskulik Csaba a afirmat că licitația pentru reabilitarea Centrului Nou a fost deja lansată.

”Prin caietul de sarcini am pus condiții dure pentru ne asigura că vom avea un constructor serios”, a afirmat Maskulik Csaba.

Anul acesta au fost semnate și alte contracte pentru proiecte finanțate din fonduri europene. Astfel, 5 blocuri (321 de apartamente) vor fi reabilitate termic, valoarea proiectelor fiind de 2.210.538,59 lei. Totodată, a fost semnat și contractual de finanțare pentru reabilitarea din fonduri europene a Grădiniței nr. 7, valoarea proiectului fiind de 3.648.790 lei.

În total, valoarea contractelor cu finanțare europeană, semnate anul acesta de Primăria Municipiului Satu Mare este de 47.468.619 lei (10.035.649 euro). Valoarea proiectelor europene câstigate în ultimii trei ani este de peste 27 milioane de euro.