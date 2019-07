Prima adunare generală a Olimpiei voluntarilor

Înființată anul trecut, Olimpia MCMXXI (1921) Satu Mare a reușit în primul sezon să câștige liga a 5-a și automat să promoveze în eșalonul patru și să cucerească și faza județeană a Cupei României.

Așa cum au promis la înființare, conducătorii clubului au ales calea transparenței pentru a prezenta cheltuielile și încasările iar sâmbătă a avut loc și prima adunare generală a acționarilor.

Redăm comunicatul postat pe pagina oficială a clubului după adunarea de sâmbătă:

”Sâmbătă 20 iulie 2019 a fost prezentat raportul financiar pe sezonul 2018-2019. Bugetul de cheltuieli al clubului pe acest sezon a fost următorul:

– Fond premiere jucători plus antrenor – 58.050 lei

– Echipament joc plus mingi – 9.989,8 lei

– Cantonament iarnă – 7.800 lei

– Cheltuieli organizare meciuri – 5.295,13 lei

– Baremuri arbitri – 5.400 lei

– Chirii teren antrenament – 4.200 lei

– Cheltuieli transport (cantonament, amicale) – 3450 lei

– Materiale promoționale – 2.903,6 lei

– Cheltuieli înființare asociații plus SRL. – 2.500 lei

– Taxe AJF – 1.990 lei

– Înscriere Cashback World plus achiziționare carduri – 1.338,75 lei

– Înregistrare marcă OSIM – 1.000 lei

– Donație ASU Poli Timișoara – 650 lei

– Taxă ”Expo Fabricat în Satu Mare” – 660 lei

– Cheltuieli antrenamente portari – 589,94 lei

– Taxe poștale – 253,45 lei

TOTAL 107.570,67 LEI

Toate aceste cheltuieli au fost acoperite din următoarele venituri :

– Încasări din declarații 230 depuse pe anul 2017 – 26.153,76 lei

– Încasări din declarații 230 depuse pe anul 2018 – 21.000 lei

– Profit vânzări Ziua Orașului 2018 – 1.500 lei

– Profit vânzări materiale promoționale -5.000 lei

– Donații făcute la meciuri – 13.800 lei

– Cotizații – 7.720,34 lei

– DJST Satu Mare – 9.000 lei

– Ovilex – 6.000 lei

– Clima Zone – 2.650 lei

– Bovagro – 1.200 lei

– Împrumut asociați – 17.150 lei

TOTAL 112.674 LEI

Precizăm că acestea nu au fost in totalitate deodată în contul clubului, ele intrând treptat în timp.

Vă lăsăm să analizați.

Prima concluzie pe care o putem trage este că principiul pe care am pornit: câte puțin de la mulți, s-a dovedit eficient. Mai există surse de finanțare neexploatate la maxim sau pe care încă nu vi le-am prezentat dar vor fi demarate în curând. Vă asigurăm că cheltuielile au fost făcute cu atenție și că niciun leu nu a fost cheltuit fără a fi bine chibzuit.

Mulțumim pentru un sezon minunat jucătorilor, antrenorului, sponsorilor, tuturor celor implicați și tuturor suporterilor”, au transmis oficialii galben-albaștrilor!