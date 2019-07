Sătmărenii, chemați la sărbătoarea celor de la FC Silvania

Împlinirea unui deceniu de când FC Silvania a promovat în Liga a II-a a fost marcată duminică, la Șimleu Silvaniei, în cadrul unui eveniment special la care au fost prezenți o parte dintre jucătorii și conducătorii care au dus echipa în liga secundă, dar au mai fost invitați și foști fotbaliști care de-a lungul anilor au jucat pentru echipele de fotbal care au reprezentat Şimleul în Divizia C.

Cum era și firesc printre invitați s-au aflat și câțiva fotbaliști sătmăreni…Se știe că FC Silvania a preluat locul și o parte din lotul celor de la Olimpia Satu Mare , echipă aflată la ananghie atunci în liga a 3-a. Iar apoi la Șimleu au ajuns o mare parte dintre jucătorii și antrenorii de la Someșul, din echipa din care făceau parte printre alții Crișan, Gardoș, Brata, Schvarzkopf, Iuhas și care era antrenată de Dacian Nastai, actualul secund de la FCSB.

Vara anului 2009 rămâne o amintire frumoasă pentru iubitorii fotbalului şimleuan, având în vedere că la vremea respectivă, FC Silvania Şimleu reuşea o mare performanţă: promovarea în Liga a II-a.

Acele clipe nu pot fi uitate, astfel că la împlinirea celor 10 ani de la cea mai mare performanţă, sub Măgură s-a organizat un eveniment special. O parte dintre foştii componenţi ai Silvaniei au avut ocazia duminică să se revadă pe Stadionul din Şimleu Silvaniei, acolo unde au scris istorie pentru “sportul rege” din Şimleu şi chiar din Sălaj.



Sătmărenii Cosmin Iuhas, Emil Ştef, Schwarzkop Istvan, Ciprian Brata și localnicii Vasile Prodan, Lupo Csaba, Silviu Crişan şi Tudor Ulmeanu au fost o parte dintre jucătorii care au evoluat la Silvania şi au fost prezenţi la evenimentul de duminică. Fostul preşedinte Ioan Gurzău a fost cel care s-a ocupat în mare parte de această întâlnire, la care a fost prezent fostul finanţator Dumitru Ardelean, cât şi primarul oraşului – Septimiu Ţurcaş.

“Vreau să-i felicit pe cei care au decis să organizeze această întâlnire între cei care am jucat la Şimleu, în diferite perioade. Mă bucur că am putut participa şi m-am revăzut cu foşti colegi pe care nu i-am văzut de foarte mult timp, cu oamenii din Şimleu, chiar şi cu suporterii. O întâlnire foarte benefică. Pentru mine, Silvania Şimleu a fost un punct important de plecare în cariera mea. De aici am ajuns la Universitatea Cluj şi am avut ocazia să scot capul în fotbal. A fost o perioadă frumoasă la Şimleu, cu meciuri frumoase. Toţi care am juca la Silvania am fost apreciaţi din toate punctele de vedere. Pentru acea vreme, la Şimleu au fost condiţii foarte bune şi cred că am făcut o performanţă frumoasă pentru acest oraş”, a declarat Cosmin Iuhas pentru sportulsălăjean.