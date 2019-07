Satu Mare a fost capitala muzicii de stradă

Ediția StreetMusic Festival din acest an a întrecut standardele edițiilor trecute nu doar prin lista invitaților internaționali și prin extinderea locațiilor, ci și prin numărul mult mai ridicat al publicului prezent format din localnici și turiști. În acest weekend, Satu Mare a fost capitala muzicii și artelor stradale. În perioada 12-14 iulie, la cele șapte scene amplasate, au evoluat în municipiu invitați din toate colțurile lumii cu peste 120 de producții.

Decizia juriului

Pe durata întregului weekend, evoluțiile artiștilor au fost urmărite de un juriu al cărui președinte a fost Cezar Habeanu, câștigătorul StretMusic Festival 2017. În conformitate cu decizia juriului, marele premiu al festivalului în valoare de 2000 de euro a fost câștigat de jonglerul australian al focului, Cris Blaze, evoluția căruia a uimit, pe bună dreptate, întreg publicul. Premiul al doilea, în valoare de 1000 de euro, a fost acordat echipei de clovni beatbox burlesc din Marseille care, îmbinând elementele circului clasic de divertisment cu mijloace teatrale, au adus momente amuzante publicului. Premiul al treilea, în valoare de 500 de euro, a fost acordat artistului din Slovacia, Martin Harich.

Premiul publicului, în valoare de 1000 de euro, a fost câștigat de Moses Concas, câștigătorul Italy’s Got Talent 2016. Cele două premii în valoare de câte 250 de euro au fost acordate, în conformitate cu decizia juriului, formațiilor Varkoci din Slovacia, respectiv Autoportante din Italia, iar formația sătmăreană Cloud va fi delegat, în acest an, la StreetMusic Festival Veszprém. Grație firmei Torro Perro, cei mai buni percuționiști ai festivalului, Martin Harich, respectiv formația MEM, au fost recompensați cu câte un cajon confecționat la Satu Mare.

Partenerul principal StreetMusic Festival a fost Schlemmer Romania, una dintre cele mai importante companii sătmărene care, prin activitatea sa în domeniul industrial, contribuie în mare măsură la dezvoltarea regiunii. Pe lângă activitatea profesională, firma este un devotat patron al valorilor culturale locale și susținător al tuturor inițiativelor în acest sens. Mulțumiri pentru sprijinul acordat în realizarea acestui eveniment recunoscut pe plan internațional!

Șapte scene

Iubitorii muzicii și artelor stradale au fost așteptați în acest an la 7 scene: pe scena Artist Arena by ZES Zollner din Piața 25 Octombrie au putut fi martorii unor scenete de artă stradală cu totul speciale. Scena Compas amplasată la groapa de evenimente de pe Pasajul Coposu. În centrul Pieței Libertății, la scena Dräxlmaier, s-au putut amuza de cele mai distractive reprezentații aduse în acest an la Satu Mare. Scena TransPink amplasată pe Pasajul Coposu ne-a așteptat cu multe surprize, iar, mulțumită Ecomatrix, am populat și în acest an scena amplasată pe malul Someșului. RedHat Yard a fost sediul neoficial al organizatorilor și locația afterparty-urilor, dar, tot în acest spirit, cu ajutorul Hops and Beats am adus în curtea Muzeului de Arte atmosfera vinyl party-urilor de odinioară.

Festivalul a fost realizat cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, Primăriei Municipiului Satu Mare, centrul comercial Aushopping, Tarr Beton și The Dome.

”Mulțumiri Ford West dealer auto, Gotec Rom pentru lightmapping și Edmeea Trans pentru asigurarea transportului invitaților. Mulțumim pentru prezență publicului nostru minunat! Ne revedem la anul, în perioada 11-12-13 iulie!”, este mesajul organizatorilor.