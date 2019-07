Simona Halep, în finala de la Wimbledon

Dupa 43 de ani de asteptare Romania are un nou reprezentant in finala de simplu de la Wimbledon. Ilie Nastase a jucat doua finale, in 1972 si 1976, iar acum este randul pentru Simona Halep sa lupte pentru trofeul pus in joc, unul dintre cele mai ravnite din tenisul mondial.

La doar a doua sa aparitie in semifinale, la cinci ani dupa ce pierdea accidentata in fata canadiencei Eugenie Bouchard, Simona Halep a reusit unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei si a invins-o pe Elina Svitolina, a opta jucatoare a lumii, cu 6-1, 6-3, dupa un meci de o ora si 13 minute.

Meciul a inceput cu doua game-uri uriase intinse pe durata a 20 de minute, ambele castigate de Halep. A fost momentul decisiv al partidei si care a inclinat balanta in favoarea Simonei.

Svitolina a raspuns cu un break la zero in game-ul trei, dar pana la finalul setului n-a mai obtinut niciun joc, cartile fiind facute de si pentru Simona Halep.

Cu o miscare excelenta in teren, Halep a fost mereu prima la minge si a dictat schimburile de mingi reusind un numar impresionant de puncte direct castigatoare in primul set (16).

Setul al doilea a inceput sub semnul echilibrului, cinci din primele sase game-uri (3-3) fiind obtinute la zero, cu mentiunea ca Halep n-a pierdut niciun punct in cele trei jocuri de serviciu.

Break-ul plutea in aer si a fost in cele din urma obtinut de Halep (4-3), care apoi s-a distantat la 5-3 in urma unui serviciu as.

Pusa sub presiune Svitolina n-a mai avut puterea sa intoarca meciul si a cedat ultimul game de serviciu, pentru ca Halep sa mearga in marea finala de la Wimbledon, acolo unde o asteapta pe Serena Williams sau Barbora Strycova, daca cehoaica va fi capabila de o mare surpriza.

Pentru Simona Halep este a cincea finala de Grand Slam din cariera dupa cele trei disputate la Roland Garros si cea de la Australian Open.

Simona Halep are un titlu major in palmares, Roland Garros 2018.