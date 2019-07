Summer Sound Sessions a debutat la Carei cu un concert exploziv de Rock’n’roll

Duminică, 7 iulie 2019, la ora 20.00, pe platoul micului “amfiteatru” situat în centrul municipiului Carei a debutat evenimentul intitulat Summer Sound Sessions cu un concert plin de energie susținut de formația Rollscream din Satu Mare.

Seara a fost dedicată muzicii Rock’n’roll și Rockabilly, astfel că toți cei prezenți s-au putut bucura de șlagăre cunoscute precum „Great balls of fire”, „Heartbreak Hotel”, „Johnny B. Goode”, „Jailhouse Rock”, „Crazy little thing called love”, „That’s all right mamma”, însă nu a lipsit nici „Can’t help falling in love” sau „Stand by me”.

Publicul a nu a rezistat mult timp pe scaune, cei mai îndrăzneți începând să danseze, după primele melodii. Solistul formației Rollscream, alături de colegii de trupă, nu au interpretat doar melodiile cunoscute, ci au purtat publicul într-o călătorie virtuală în lumea Rock’n’roll-ului de calitate, creând o atmosferă greu de uitat.

După o oră de program, concertul a trebuit oprit din cauza ploii torențiale care a apărut, însă toată lumea a plecat bucuroasă fiindcă a rămas cu o amintire plăcută după acest eveniment. Artiștii sătmăreni au creat o atmosferă specifică anilor ‘50, ‘60 și totodată au provocat zâmbete de bucurie și nostalgie pe fețele multor spectatori.

Evenimentele din cadrul „Summer Sound Sessions” continuă duminică, 14 iulie 2019, cu o seară dedicată Jazz-ului. Începând cu ora 20.00, pe platoul micului “amfiteatru” situat în centrul municipiului Carei va concerta cunoscutul pianist Sárik Péter, alături de apreciata solistă Luiza Zan. În caz de vreme nefavorabilă evenimentul se va desfășura în Castelul Károlyi.