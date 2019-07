VIDEO-FOTO. „UCIS” în propria CASĂ pentru 200 de lei. TÂLHARUL, prins de poliţişti

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost aproape ucis în propria sa locuinţă pentru 200 de lei şi două carduri pe care, oricum, nu le putea folosi. Tâlharul, un tânăr de 20 de ani, a fost prins de poliţiştii după o muncă asiduă de investigaţii.

L-a lovit cu bâta în cap în somn

Victima este Dorel Pop, în vârstă de 45 de ani, din Satu Mare, dar care în momentul producerii a gresiunii se afla în casa părintească din satul Pişcari, comuna Terebeşti.

Dorel Pop a declarat, ÎN EXCLUSIVITATE pentru Gazeta de Nord Vest că agresiunea a avut loc în noaptea de 23 iulie. Practic, victima s-a dus la culcare, şi s-a trezit dimineaţă desfigurat şi plin de sânge.

„M-am dus la culcare, am adormit, dar nu ştiu exact când s-a produs agresiunea. Practic, a tăbărât peste mine şi m-a lovit în somn cu o bâtă de lemn. Practic, nici nu am avut putere şi timp să reacţionez. Cred că am leşinat. M-am trezit către dimineaţă, când am simţit că mă doare capul. Atunci am observat că sunt plin de sânge şi am dedus că am fost victima unui atac tâlhăresc în propia mea locuinţă”, a declarat victima pentru GNV.

Bărbatul a adormit din nou şi s-a trezit a doua zi după-amiază. Atunci a conştientizat şi mai bine ce i s-a întâmplat şi a cerut ajutorul unui vecin care, văzându-l cât este de desfogurat a sunat la 112.

Internat şi operat

La faţa locului a sosit rapid o ambulanţă şi un echipaj de poliţie din Terebeşti, a cărui şef de post este Sorin Lăpuşte. După cosnultul preliminar făcut de personalul medical de pe ambulanţă, s-a decis transoportul victimei la spital.

Aici, Dorel Pop a fost supus unor intervenţii medicale amănunnţite în zona capului, a fost operat şi internat. Acum, după o săptămână de când a fost desfigurat, pe faţa lui Dorel Pop se mai văd urmele violenţei sălbatice.

Tâlharul, prins de poliţiştii din Terebeşti

După o muncă asiduă, poliţiştii din Terebeşti, coordonaţi de Sorin Lăpuşte şi şeful poliţiei din Beltiug, Sorin Lung, au reuşit să-l identifice pe tâlhar. Este vorba despre un tânăr de numai 20 de ani, din Terebeşti.

“Am colaborat foarte bine cu poliţia iar Sorin Lăpuşte m-a ajutat mult. Ieri l-am văzut şi pe agresor. Acesta a lucrat mai demult la mine ca zilier. Poliţiştii mi-au spus că agresorul mi-au dat ca să mă omoare, nu doar să mă sperie’, a mai declarat Dorel Pop pentru GNV.

Şi toate acestea pentru doar 200 de lei şi două carduri pe care agresorul nu le putea folosi şi care au fost găsite asupra lui.

Cercetările în acest caz sunt în plină desfăşurare.

Poliţistul erou

Poliţistul Sorin Lăpuşte nu este nimeni alticineva decât poliţistul erou care, anul trecut, a salvat viaţa unui om prins într-o maşină ajunsă într-un şanţ plin cu apă după o rupere de nori în Răteşti.

Acelaşi poliţist care a fost declarat poliţistul yilei respective, fiind decorat atât de conducerea IPJ Satu Mare cât şi a IGPR.