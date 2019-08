6 lucruri de care să tineţi cont când închiriaţi un spaţiu de birouri

Închirierea primului dvs. spatiu de birouri poate fi un moment de cotitura pentru afacerea dvs. Sa alegi orice astfel de spatiu poate fi o greseala. Trebuie sa va asigurati ca biroul firmei dvs. va va permite sa cresteti afacerea si sa prosperati.

Indiferent daca sunteti in cautare de birouri de inchiriat Satu Mare, Cluj, in Bucuresti sau in orice alt oras al tarii, trebuie sa tineti cont de cateva aspecte:

Alegeti o locatie in apropierea echipei dvs.

Locatia spatiului destinat birourilor este cel mai important lucru in momentul in care vreti sa inchiriati. Mai intai trebuie sa va asigurati ca biroul va fi suficient de aproape pentru ca angajatii dvs. sa faca naveta usor. Sau daca nu aveti inca angajati, alegeti un birou suficient de aproape de o zona foarte populata.

Asigurati-va ca spatiul este usor accesibil pentru altii

De asemenea, trebuie sa tineti cont de clienti atunci cand alegeti o locatie. Cladirea de birouri in care vreti sa va stabiliti birourile trebuie sa fie usor accesibila cu mijloacele publice de transport.

Ganditi-va ce facilitati doriti in apropiere

Un alt factor atunci cand vreti sa inchiriati primul spatiu de birouri care ar putea afecta decizia dvs. sunt facilitatile din apropiere. Angajatii dvs. vor aprecia probabil un birou care se afla aproape de restaurante, cafenele si de anumite locuri pe care trebuie sa le vizitati in mod regulat in scopuri de afaceri, cum ar fi spatii de intalnire sau banci.

Stabiliti-va un buget strict

Dupa locatie, costul este probabil urmatoarea ta problema. Nu alegeti un birou care sa va ingroape afacerea in datorii. Faceti-va bine calculele si stabiliti-va un buget care va va permite sa va desfasurati activitatea fara grija chiriei.

Atentie la cheltuielile suplimentare

Inchirierea unui spatiu de birouri implica o multime de cheltuieli. Chiria este doar una dintre ele. Asigurati-va ca proprietarul sediului va va spune toate cheltuielile.

Asigurati-va ca contractul de inchiriere este clar

Trebuie sa stiti exact ce este inclus in contractul de inchiriere. De asemenea, trebuie sa va asigurati ca toate dispozitiile sunt clar specificate in contractul de inchiriere.

Pentru cititorii GNV și nu numai recomandăm Nord Vest Business Center, Satu Mare strada Petofi Sandor 4A. Relații la numărul de telefon 0743487204. Cel mai nou, elegant și singurul din oraș care întrunește toate cele 6 condiții de închiriere.