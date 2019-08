Adi Rus, pedepsit de MOL VIDI pentru că ar fi ales Naționala României!

Cosmin Contra (43 de ani) a scos la iveală o întâmplare incredibilă, care-l are în vizor pe sătmăreanul Adrian Rus (23 de ani), unul dintre fundaşii care au jucat pentru România U21 la Euro 2019, în Italia şi San Marino. Apărătorul e legitimat la ungurii de la MOL Vidi, în prima ligă, iar “Guriţă” a dezvăluit faptul că a fost trimis la echipa a doua din cauză că a primit convocare la naţionala României.

Adi Rus a făcut parte din lotul pe care Mirel Rădoi l-a ales pentru Euro 2019. Chiar înainte de Campionatul European, Rus a semnat cu MOL Vidi, după ce a jucat la Sepsi până în finalul sezonului trecut. Contra a dezvăluit tratamentul de care a avut parte internaţionalul român la vicecampioana Ungariei, după ce el a anunţat lotul pentru dubla cu Spania şi cu Malta.

”Rus a jucat două meciuri ca titular la Mol Vidi, dar când a primit convocarea la naţionala României a fost trimis la echipa a doua, în Divizia C. Este mai dificilă situaţia lui, pentru că este un jucător vandabil şi pentru naţionala Ungariei”, a spus Contra, la DigiSport.

Selecţionerul a mai precizat că a luat legătura cu jucătorul pentru a vedea care este situaţia. ”Am vorbit cu băiatul. Cei de acolo au pus presiune pe el înainte de a-i trimite noi convocarea. I-au spus, ’dom’ne, să alegi naţionala Ungariei, că acolo nu ai nicio şansă să joci la ei’. Iar el le-a spus că ’mie mi-a cântat imnul naţional la Euro 2019 şi vreau să joc pentru România”, a completat Contra.

Rus face deja parte din lista stranierilor pentru dubla cu Spania şi cu Malta iar Contra nu vrea să renunţe la el, chiar dacă va continua să facă parte din lotul echipei secunde. ”Eu tot o să-l chem. Chiar dacă n-a jucat la Mol Vidi în ultima vreme, el tot are meciuri în picioare, pentru că a fost la echipa a doua”, a conchis selecţionerul.

Dorit de Narcis Răducan la FCSB

La FSCB vin si pleaca jucatori in aceasta vara mai mult ca oricand, iar noul manager general, Narcis Raducan, spune ca dupa dubla cu Vitoria din Europa League vor avea loc alte mutari.

Raducan a spus ca FCSB este interesata de aducerea internationalilor de tineret Alexandru Pascanu si Adrian Rus, acesta din urma cazut in dizgratia conducerii lui MOL Vidi pentru ca a ales nationala Romaniei in detrimentul celei a Ungariei.

“Fara indoiala ne intereseaza. Nu este doar la nivel declarativ, dar sa vedem daca se rezolva aceste transferuri pentru ca nu este usor. Exista concurenta pe piata”, a spus Raducan la Digi Sport.

Acesta a vorbit si de plecari de la FCSB.

“Va trebui sa ne si despartim de niste jucatori, pentru ca lotul este stufos. Am depasit 30-31 de jucatori si e clar ca 5-6 jucatori vor trebui sa plece prin diferite forme, imprumut sau definitiv. Nu am definitivat inca aceasta lista”, a mai spus Raducan.