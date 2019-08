Caiac SMile, rezultate excelente la un concurs de caiac slalom în Slovacia

Copii membri ai clubului Caiac SMile, sub coordonarea președintelui clubului Ionuț Stancovici au participat timp de 4 zile la un concurs internațional de caiac slalom în localitatea Dolny Kubin din Slovacia. A fost un concurs de nivel II adresat copiilor, cu participanți din mai multe țări europene: Cehia, Macedonia, Slovacia și bineînțeles România.

Rezultate foarte bune

Antrenorul Ionuț Stancovici a explicat pentru GNV că rezultatele obținute au fost îmbucurătoare, având în vedere competiția acerbă. “Ne-am întors cu niște rezultate foarte bune. La categoria băieți au participat 98 de copii la caiac slalom. Au fost 6 copii de la Caiac SMile, iar cel mai bun loc a fost 33. 33 din 98 este o poziționare extraordinară. Vorbim despre diferențieri la sutimi de secundă.

Țările cu care am fost în competiție sunt țări cu experiență în caiac slalom de zeci și zeci de ani. Chiar întrebam acolo un copil de 8 ani de cât timp face caiac și mi-a spus că de 3 ani deja participă la acest concurs internațional în fiecare an. Deci ei au o istorie mult mai bogată. Noi de anul trecut abia avem clubul, acesta e al doilea an și deja luptăm aproape cot la cot cu ei.” – spune Ionuț Stancovici, antrenor de la asociația Club Sportiv Caiac SMile

Mulțumiri Consiliului Județean

Fără implicarea activă a Consiliului Județean, toate aceste proiecte și competiții nu s-ar întâmpla, explică caiacistul Ionuț Stancovici: “Vreau să aduc mulțumiri Consiliului Județean Satu Mare de la care am primit finanțare pentru tot ce a însemnat această competiție, atât în anii precedenți, cât și acum. Am reușit astfel să ieșim afară, să reprezentăm județul Satu Mare și România, să descoperim modalitățile de practicare a caiac slalom și din alte țări, să ne lărgim cât mai mult orizonturile.

Anul acesta mai avem un concurs în Austria, unul în Cehia, unde deja sunt sigur că vom scoate mult mai bune rezultate. Anul viitor mergem la europene. Sunt copii de 15 ani care reprezintă România în campionatele europene. Acolo sperăm să acumulăm puncte ICS. Toate aceste lucruri se întâmplă, repet, datorită finanțărilor de la Consiliul Județean Satu Mare – care astfel au facilitat proiectele noastre și deplasările.”