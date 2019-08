“Ce pot să spun este că mi-am urmat instinctul” – un interviu cu antrenoarea Andreea Seleș

A-ți urma destinul după ceea ce simți nu ar trebui să fie un lux, ci o pornire naturală care trebuie urmată și celebrată. Antrenoarea Andreea Seleș înțelege acest lucru și ne povestește în acest interviu despre marea ei dragoste – sportul – în multiplele lui forme.

GNV: Am citit pe profilul tău de pe o rețea de socializare că ai fost elevă a Liceului Sportiv din Satu Mare. Când și cum ai decis că sportul este ceea ce îți dorești să faci pe termen lung? Cum s-a întâmplat? A existat vreun semnal din partea universului?

Andreea Seleș: Da, așa este. Am fost elevă a Liceului Sportiv din clasa a-5-a până în a 12-a. Am făcut atletism de performanță de la 10 ani, iar de la 15 umblam și la ore de aerobic de 2-3 ori pe săptămână. Eram fascinată de acel mod de a te antrena pentru menținerea corporală și starea de bine. Pentru mine nu existau scuze sau nici măcar nu îmi închipuiam o zi fără sport. La antrenamentele de atletism mergeam cu sora mea geamănă, iar la antrenamentele de aerobic mergeam singură – abia așteptam ora.

În ultimul an de liceu am decis că doresc să rămân acasă, să fac o facultate, să am și un job din care să mă pot întreține, cât de cât, și să îmi rămână timp să continui cu clasele de aerobic. Mereu erau semnale pentru acest drum de a deveni instructor de aerobic-fitness, însă nu le conștientizam pe moment. Ce pot să spun este că mi-am urmat instinctul, nu am renunțat nici atunci când poate nu mi s-a arătat atât de bine acest drum. Iată că au trecut 12 ani de când sunt independentă pe acest drum. Între timp, am intrat în asociere cu partenerele mele de la un centru sportiv cunoscut din oraș și cariera mea a prins rădăcini mai puternice.

GNV: Ce fel de sporturi predai momentan?

Andreea Seleș: Predau antrenamente de grup pentru adulți și pentru copii (toate sunt concepte înregistrate la nivel mondial: Zumba, Zumba Kids, bodyART, bodyART kids, deepWORK) și antrenamente personale de fitness atât în sala cu aparate fitness cât și antrenamente funcționale (adică cele în care folosim propriul corp pentru a executa exerciții inspirate din mișcări de bază din viața cotidiană). Prin toate acestea, îmbunătățim masele musculare, osoase, flexibilitatea și mobilitatea pentru ca să avem un corp funcțional și să prevenim accidentările.

GNV: Care tip de sport are cel mai mare succes în rândul sătmărenilor și de ce crezi că are acest succes?

Andreea Seleș: Sincer nu am văzut o analiză concretă pentru orașul nostru în acest sens, dar pot să îți spun că în general atunci când vorbesc despre acest subiect cel mai cunoscut și practicat gen de mișcare fitness este Zumba în rândul fetelor și fitness în randul băieților. Zumba este un antrenament distractiv, care te duce mereu cu gândul la concediu în Caraibe, datorită ritmurilor latino, iar asta le place tuturor. Băieților le place să arate că sunt puternici și “mari” și de aceea fitnessul este varianta cea mai bună pentru ei. Pentru mine toate genurile de antrenamente fitness sunt foarte bune si fiecare are scopul, efectul unic. Ceea ce recomand este să alegi antrenamentul care te face să te simți bine pe termen lung.

GNV: Se știe că sportul e foarte benefic pentru organism. Care ar fi câteva motive specifice pentru care oricine ar trebui să facă sport?

Andreea Seleș: Sportul în general, îmbunătățește sistemul imunitar, cardio-vascular și muscular, reduce grăsimea viscerală bineînțeles atâta timp cât rămâi responsabil cu alimentația ta pentru că nicio plăcintă nu o să reușească să reducă grăsimea corporală. De asemenea, sportul îmbunătățește structura osoasă, vârsta metabolică (apropo, vârsta mea metabolică este de 16 aniJ). Toate astea garantează o viață mai sănătoasă și mai voioasă.

Rareș Jucan