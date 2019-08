Cele mai râvnite destinații de vacanță ale sătmărenilor. AFLĂ CARE SUNT

Este vară, este cald și gândul ne este tot la vacanță, la concediu, la relaxare. Gazeta de Nord Vest a discutat cu managerul unei agenții de turism, Mircea Spătar, pentru a afla care sunt tendințele în alegerile sătmărenilor în materie de vacanțe, dar și care ar fi avantajele de a pleca în vacanță printr-o agenție de turism și nu independent.

GNV: Care sunt destinațiile cele mai râvnite de sătmăreni pentru vara 2019?

Mircea Spătar: Pe locul I se situează ca în fiecare an de altfel, Antalia, datorită faptului că are cele mai numeroase zboruri. Sunt zboruri atât din Baia Mare, Oradea, Cluj, Arad, așadar din apropiere se găsesc variante. Plus la Baia Mare există și transferul gratuit la aeroport, iar raportul calitate-preț este dintre cele mai bune, undeva de la 1100 de euro, două persoane, 7 nopți all inclusive.

Pe locul II se situează Grecia, atât în variantă de transport cu avionul, cu zbor direct din Cluj Napoca – Creta, Zachintos, Rhodos, cât și variantă cu mașina proprie sau autocar – aici mai mult zona de Grecia de nord.

Locul III, pot să zic că undeva la egalitate, ar fi Egipt, Tunisia. Iarăși, zboruri directe din Cluj, Oradea, deci tot așa, din apropiere. Prețurile, în regim de last minute pe Egipt, undeva de la 700 de euro, două persoane, all inclusive, 5 stele, 7 nopți – așadar iar un raport calitate-preț foarte bun.

Și România este în top datorită tichetelor de vacanță, cum tot mai mulți bugetari au primit tichete și pe anul acesta – litoralul, stațiunile balneo mai ales pe luna august sunt pline, nu prea mai găsim locuri disponibile.

GNV: Care sunt plusurile alegerii de a pleca în vacanță printr-o agenție de turism?

Mircea Spătar: În primul rând ar fi costul. Dacă ai merge direct la hotel și ai cere tariful de la hotel , este un preț de recepție. Noi automat lucrăm cu tarife mai mici decât prețurile de recepție, iar pe România, mai ales pentru cei care au vouchere de vacanță – nu toate hotelurile acceptă acele vouchere. În schimb, dacă vin la noi pot să meargă la orice hotel deoarece noi achităm mai departe cu bani prin transfer bancar, așadar nu trebuie să accepte hotelul acele tichete de vacanță.

Iar pentru extern, noi închiriem tot avionul, avem alte contracte la hoteluri. Un pachet cumpărat de la agenție pentru Antalia, de exemplu, poate fi 1000 de euro pentru două persoane. Dacă îți cauți singur biletul de avion, cazarea, transferul de la aeroport la hotel, automat vei ieși undeva la 1500 de euro, deci cel puțin cu 50% mai scump.