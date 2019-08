Concert in memoriam maestrului Rudolf Fátyol

Orchestra sătmăreană concertează in memoriam maestrului Rudolf Fátyol, fostul manager al Filarmonicii ”Dinu Lipatti”, plecat la cele veșnice în data de 22 iulie 2019.

Primul concert va avea loc miercuri, 28 august 2019, de la ora 19:00, la Castelul Károlyi din Carei și îi are ca protagoniști pe dirijorul Franz Lamprecht și solistul violonist Alexandru Tomescu. Cel de-al doilea concert, in memoriam, se va desfășura la Satu Mare, în Piața 25 Octombrie, în data de 29 august, de la ora 19:00, spectacolul fiind oferit de orchestra sătmăreană a Filarmonicii ”Dinu Lipatti” Satu Mare în colaborare cu Junge Philharmonie Ostwürttemberg din Germania, unde își vor da concursul dirijorii Uwe Renz, Franz Lamprecht și violonistul Alexandru Tomescu. Programele concertelor simfonice pot fi consultate pe site-ul filarmonicii sătmărene.