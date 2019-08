Concert incendiar 3SUD EST la Carei

Formația 3 SUD EST a adunat la Carei multe mii de români și maghiari deopotrivă la concertul care va rămâne pentru mult timp în memoria participanților. Că formația este una deosebit de apreciată de careieni o dovedește faptul că publicul a cântat împreună cu artiștii toate cântecele lor….Iar finalul..a fost apoteotic! Piesa ,,E ziua ta,, a încheiat concertul 3 SUD EST din 3 august 2019 de la CareiFest.

Adevărat fenomen muzical, trupa 3 Sud Est a luat ființă în anul 1997. La o lună de la înființare, formația 3 Sud Est lansează single-ul “Ai plecat”, un hit absolut care a stat în fruntea topurilor muzicale si playlist-urilor din discoteci nu mai puțin de un an. In scurt timp, cei trei componenti ai săi, Laurentiu, Mihai si Viorel, au fost numiti “Regii muzicii dance”, iar piesele lor au jucat un rol hotarator în evolutia muzicii in România.

Printre cele mai cunoscute melodii ale formației se numără “Ai plecat“, piesa prin care si-au definit stilul, “De ziua ta” sau “Amintirile”, cea mai de succes piesă a celor trei.

La finalul concertului memorabil de la Carei toată lumea s-a înghesuit să facă poze cu cei trei artiști.