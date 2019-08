CSM Satu Mare începe noul sezon cu două deplasări, la Sibiu și Arad

Consiliul Director al Federației Române de Baschet a validat luni echipele înscrise în următoarea ediție a Ligii Naționale de Baschet Feminin și s-a stabilit programul primei faze a campionatului.

Aceasta ar urma să înceapă în 2 octombrie. Cum sunt câte 7 echipe în cele două grupe, în fiecare rundă stă câte una. FCC Baschet Arad și CS Phoenix Constanța sunt formațiile care stau în prima etapă. CSM Sibiu este noutatea față de sezonul precedent, iar la Târgu Mureș revine Sirius.

Vicecampioana CSM Satu Mare a fost repartizată în grupa Vest și va începe noul sezon cu două meciuri în deplasare, la Sibiu și Arad.

Din grupa Vest fac parte (ordinea de la tragere): FCC Baschet Arad, CSM Sibiu, ACS KSE Târgu Secuiesc, CS Universitatea Cluj-Napoca, CSU Oradea, CS BC Sirius Târgu Mureș și CSM Satu Mare.

În grupa Est sunt CS Phoenix Constanța, CS Țara Bârsei 2011 Brașov (Olimpia CSU), CSM Târgoviște, CS Agronomia București, CS Rapid București, CSM Alexandria și ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe.

Conform programului competițional, prima etapă ar urma să se dispute în 2 octombrie. Până în 12 octombrie mai sunt programate trei runde. În prima lună a campionatului etapele vor avea loc mai mult în timpul săptămânii, deoarece până în 29 octombrie sunt programate și mai multe turnee din Cupa României 3×3. În luna noiembrie va fi și o pauză de aproape trei săptămâni pentru că se vor disputa meciurile din prima fereastră de calificare a naționalelor de senioare la europeanul din 2021. Prima fază a campionatului se va termina în 4 ianuarie, cu etapa a 14-a.

Iată programul CSM-ului sătmărean în prima fază a grupelor:

TUR

Etapa 1 (2 octombrie): CSM Sibiu vs CSM Satu Mare

Etapa 2 (5 octombrie): FCC Baschet Arad vs CSM Satu Mare

Etapa 3 (9 octombrie): CSM Satu Mare vs CSU Oradea

Etapa 4 (12 octombrie): ACS KSE Tg Secuiesc vs CSM Satu Mare

Etapa 5 (19 octombrie): CSM Satu Mare stă

Etapa 6 (2 noiembrie): BC Sirius Tg Mureș vs CSM Satu Mare

Etapa 7 (21 noiembrie): CSM Satu Mare vs Universitatea Cluj-Napoca

RETUR

Etapa 8 (24 noiembrie): CSM Satu Mare vs CSM Sibiu

Etapa 9 (30 noiembrie): CSM Satu Mare vs FCC Baschet Arad

Etapa 10 (7 decembrie): CSU Oradea vs CSM Satu Mare

Etapa 11 (14 decembrie): CSM Satu Mare vs ACS KSE Tg Secuiesc

Etapa 12 (21 decembrie): CSM Satu Mare sta

Etapa 13 (28 decembrie), CSM Satu Mare vs BC Sirius Tg Mureș

Etapa 14 (4 ianuarie) Universitatea Cluj-Napoca vs CSM Satu Mare

Faza a doua a campionatului va începe în 11 ianuarie și se va întinde până în 8 martie, iar după mai puțin de o săptămână ar urma să înceapă play-off-ul. Dacă finala va avea nevoie de joc decisiv, acesta va fi în 26 aprilie. S-au stabilit și zilele de disputare a meciurilor din Cupa României. Turul 1 va fi în 16 și 23 octombrie. Turul 2 ar urma să aibă loc în 11 decembrie și 15 ianuarie, iar Final 4-ul în 15-16 februarie.De remarcat că CSM Satu Mare și SEPSI Sfântu Gheorghe intră în competiție abia din turul 2.

Reunirea va avea

loc luni, la ora 18

Lotul CSM Satu Mare va începe pregătirea pentru noul sezon luni , 2 septembrie. Noul tehnician , Goran Boskovic, își va cunoaște jucătoarele la primul antrenament programat la ora 18 la sala LPS. Marți și miercuri sunt programate vizitele medicale iar apoi se intră într-un program de acumulări fizice.

Pe 13-14 septembrie vom avea și două amicale la Budapesta cu Csata iar restul programului va fi anunțat luni de muntenegreanul Goran Boskovic.