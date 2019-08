Cupa ALIZA, o ediție de 10!

Ne-am obișnuit deja de 10 ani încoace ca Aliza, o localitate din județ cu doar câteva case, să prindă viață în fiecare an în miez de vară. La Aliza, un sătuc care aparține de comuna Terebești, prietenii lui Tudor Barbul se strâng la o miuță și-un pahar de vorbă, iar de la an la an parcă micuța bază sportivă a inimosului antrenor e tot mai neîncăpătoare.

Anul acesta am avut parte de ediția cu numărul 10…una care chiar a fost la înălțime și ca participare, organizare și distracție…Vremea a ținut cu organizatorii iar evenimentul a părut a fi ca o sărbătoare a localității.



Fotbal non stop

Vremea a ținut cu organizatorii la această a 10-a ediție. Deși se anunțase cod galben de ploi și furtună pentru zona de nord-vest, peste Aliza au căzut doar câțiva stropi de ploaie. Și aceia mai spre după amiază …La turneu s-au înscris 21 de echipe, doar că una, cea a gazdelor, s-a retras, iar o alta deși a plătit taxa nu a mai ajuns la baza sportivă. Au jucat 12 ore, de la nouă dimineața la nouă seara… Parcă n-a mai contat nici cine a câștigat sau cine a luat premiul cel mare… Doar pentru statistică amintim că Sentierri a câștigat turneul după o finală cu Prietenii. Juventus a terminat pe trei iar Termala Dindești pe patru.



S-au acordat și câteva premii speciale: golgheter – Claudiu Bumba, cel mai bun portar – Adrian Benko, cel mai tehnic jucător – Gergo Orosz. De asemenea, un premiu special, o carte a olimpismului românesc, i-a fost acordat doamnei Mariana Avorniciții, primarul comunei Terebești.



”Le mulțumesc tuturor că au venit la această sărbătoare a sportului. Suntem ca într-o familie și mă bucur că deja lumea o consideră ca o sărbătoare a satului ALIZA. Au fost oameni care s-au revăzut aici după 30 de ani și au depănat amintiri. Copiii s-au putut distra pe terenurile de baschet și volei , fiecare a găsit un mod de distracție”, ne-a spus Tudor Barbul.



Arbitrajul a fost asigurat de Gheorghe Moțu Dumitraș și Firi Câmpeanu.



Un munte de sarmale…

N-au lipsit nici surprizele culinare. Tradiționalul porc sacrificat a fost transformat în bunătăți pentru aperitiv și pentru cele peste 2000 de sarmale pentru prânz și cină. Trebuie să îi amintim pe cei care au pus umărul ca această ediție a Cupei Aliza să iasă ca la carte şi merită toate felicitările: Arsi Barbul, Alexandru Contra, Dan Viorel, Călin Dan, Costică Salai, Leontina Salai și echipa, Elena Gurzău, Claudiu Blaga, Marian Zaha, luptătorilor de la CS Satu Mare – Cetate Ardud, Cristi Chiș, Crina Chiș, Dumitraș Gheorghe, Mircea Câmpan, Lazăr Mărcuș, Mariana Avorniciții, Tudor Chiorean, Florin Nistor, Ionică Suceveanu, Dani Micu, Lali Ardelean, Mari și Sorin Dudaș, echipelor participante.