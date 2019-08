Dan Petrescu: “Un gol ca la tenis de masă”

CFR Cluj si-a diminuat considerabil sansele de calificare in grupele Champions League dupa 0-1 cu Slavia Praga pe teren propriu in mansa tur a playoff-ului.

Un rezultat de care si antrenorul Dan Petrescu este constient ca va atarna greu in ecuatia calificarii.

“Suntem foarte suparati de rezultat. Slavia ne-a dominat la posesie si la pase in prima repriza, dar nu la ocazii. Tucudean de doua ori, o data Djokovic. Eu nu-mi aduc aminte vreun sut al lor. Un gol ca la tenis de masa. El n-a dat sut, a dat o pasa. Am primit golul mult prea usor.

“In repriza a doua nu-mi aduc aminte vreun sut al lor pe poarta. Cel mai bun jucator al lor a fost cel mai bun de pe teren. Nu stiu ce va fi in retur, dar va fi infinit mai greu. Nu a fost rezultatul care trebuia. Ne-au dominat fara sa aiba ocazii.

“De la noi au lipsit Vinicius si Culio, dar asta nu e o scuza. Omrani ne-a facut mari, acum ce facem il omoram? Si eu am ratat penalty cand ne era lumea mai draga. Eu am zis sa bata Rondon, a luat el mingea sa bata ca e golgeterul echipei.

`Trebuie sa incercam iar un miracol, sa avem putin noroc, dar sansele sunt foarte mici. Mergem sa jucam”, a spus Dan Petrescu la Digi Sport.

Slavia Praga a castigat in Gruia, cu 1-0, Stanciu oferind pasa de gol cu o centrare din corner. CFR Cluj a ratat un penalty prin Omrani in minutul 78.