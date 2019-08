Festivalul de handbal de la Carei crește ca valoare de la an la an

Campionii mondiali Cristian Gațu, Ștefan Birtalan, Gabriel Kicsid, Radu Voina, Gheorghe Goran, Mihai Marinescu, Valentin Samungi precum și alte nume sonore din istoria handbalului românesc vor onora cu prezența lor Memorialul ,,Mircea Dohan,, la handbal organizat de familia regretatului handbalist careian. Turneul internațional de handbal de la Carei crește an de an ca valoare și ca număr de participanți.

În perioada 30 august – 05 septembrie 2019, în municipiul Carei, va avea loc cea de-a VIII-a ediție a Memorialului “Mircea Dohan”- Cupa NIRO, eveniment handbalistic realizat sub egida Federației Române de Handbal, în cadrul căruia se va desfășura un turneu de minihandbal și un turneu internațional de handbal juniori, feminin și masculin.

La turneul internațional de handbal ce se va desfășura în perioada 30-31august 2019 au fost invitate să participe echipele de juniori ale cluburilor:

Fete – 12 echipe – Junioare III: CSȘ 2 Baia Mare, CS Marta Baia Mare (Maramureș), HCV Valeria Motogna Zalău (Sălaj), Alpha Oradea (Bihor), Hajdúnánási Sport Klub, Mateszalkai MTK (Ungaria), CSȘ Viitorul Cluj Napoca (Cluj), Karpaty Ujgorod (Ucraina), Unirea Tășnad, Atletik Satu Mare, Cămin-Foieni, Școala Gimnazială Turulung (Satu Mare) și Băieți – 8 echipe – Juniori II: CSȘ 2 Baia Mare, CS Extrem Baia Mare (Maramureș), Alpha Oradea (Bihor), Karpaty Ujgorod (Ucraina), Fehergyarmati VSE, Mateszalkai MTK (Ungaria), Foieni-Camin și CS ADEP Satu Mare (Satu Mare).

La Turneul de minihandbal ce se va desfășura în perioada 4-5 septembrie 2019, adresat băieților și fetelor din clasele primare (născuți 2009) și-au anunțat intenția de a participa la băieți: 11 echipe din Baia Mare, Oradea, Zalău, Cămin, Foieni, Căpleni, Satu Mare și Carei; la fete: 20 echipe din localitățile Baia Mare, Oradea, Zalău, Cluj Napoca, Cămin, Foieni, Căpleni, Satu Mare, Berveni, Tășnad, Nușfalău (Sălaj), Livada, Valea lui Mihai (Bihor), Negrești Oaș, Nagyecsed, (Ungaria), Teacevo (Ucraina) și Carei.

Deschiderea oficială va avea loc vineri, 30.08.2019, la Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Carei.

Meciurile se vor desfășura concomitent în patru locații: Sala de Sport a Colegiului Tehnic „Iuliu Maniu” Carei, Sala de Sport a Liceului Teoretic Carei, Sala de Sport din Căpleni și Sala de Sport din Foieni.

Evenimentul va fi realizat cu sprijinul: Niro Investment Group, Fluid Group Hagen, SC Alconor Company SRL, SC ABRA COM Srl, SC Varga Quattro SRL, Hotel L’Art, Sala de Evenimente Victoria Carei, SC Heller SRL, SC Steiger SRL, Farmacia Gold-T-Farm, Birou Expert Contabil Roman Adrian, Sport Mass SRL, First Events, Pro Calasantius, Primăria Carei, Primăria Căpleni, Primăria Foieni și Primăria Cămin.

Organizatori: Asociația Club Sportiv Mircea Dohan, Asociația Club Sportiv Team Cristian Gațu.