FOTO. Silvia Cseh, de la Nord Vest TV la Kanal D. O perspectivă de jurnalist

S-a format ca jurnalist la Nord Vest TV în cadrul emisiunilor în direct și știrilor, iar acum lucrează pentru Kanal D. Silvia Cseh este o sătmăreancă cu care județul se mândrește și astăzi împărtășește cu cititorii GNV câteva gânduri, idei și perspective.

GNV: Ai lucrat destul de mult timp la Nord Vest TV. Ce amintiri frumoase ai din acea perioadă?

Silvia Cseh: Am foarte multe amintiri frumoase. Eram la începutul carierei mele de jurnalist și am învățat foarte multe lucruri noi la Nord Vest TV, trecând de la emisiunile în direct la pupitrul știrilor și realizarea materialelor pentru jurnalele zilnice. Am muncit mult, dar a fost foarte frumos și cel mai important, am avut parte de colegi extraordinari. Practic, acolo m-am format ca jurnalist.

GNV: Cum este experiența ta actuală la Kanal D ca televiziune națională comparativ cu cea de la Nord Vest TV ca televiziune locală? Despre ce plusuri și ce minusuri ai putea să ne povestești?

Silvia Cseh: Nu știu dacă aș putea să fac o comparație. Acum locuiesc într-un alt oraș, lucrez cu alți oameni și stilul de muncă e cu totul diferit. Când lucrezi la o televiziune locală ai o expunere mai mică, poate mai puține responsabilități în ceea ce priviește materialele pe care le prezinți la tv, însă pe național totul capătă o dimensiune mai mare. Recunosc, este mult mai greu, dar îmi place mult ceea ce fac și nimic nu mi se mai pare dificil.

GNV: Ești foarte activă pe Instagram. Ce înseamnă pentru tine activitatea în social media? Cum te influențează? Ce lucruri interesante înveți având o bogată experiență în online?

Silvia Cseh: Mi-aș dori să fiu și mai activă pe social media, însă nu mereu îmi permite timpul. De obicei când sunt la filmări și ajung în locații spectaculoase vreau să împart și cu prietenii mei virtuali toate experiențele mele. Zilnic postez story-uri și încerc cât se poate de des și fotografii/video pe profil, deci sunt oarecum dependentă de Instagram. Poți învăța multe din online dacă urmărești persoanele potrivite!

GNV: E o întrebare clișeu, dar planurile și vizualizările sunt importante. Unde și cum te vezi în viitor.. să spunem peste 5 ani?

Silvia Cseh: Nu îmi place să fac planuri pe termen lung. E clar că îmi doresc să evoluez în continuare în acest domeniu, dar și să mă dezvolt pe alte planuri. Cred că peste cinci ani mă veți găsi tot în Cluj, orașul care m-a adoptat și de care m-am îndrăgostit iremediabil. În rest, vedem ce îmi pregătește viața!

Rareș Jucan