FOTO. Timp pentru suflet și muzică, cu artista sătmăreană Andrada Zelenak

Andrada Zelenak este cunoscută sătmărenilor pentru participarea în trecut la multe competiții, inclusiv X Factor România. Cititorii GNV o cunosc după ultimul articol scris despre ea și trupa din care face parte, “Trupa de Acoperire”. Astăzi ea este o artistă de succes, cu proiecte frumoase și o dragoste de muzică nemăsurabilă.

GNV: A trecut ceva vreme de când GNV a stat la “povești” cu tine. Tu ești sătmăreancă și lead vocalist al Trupei de Acoperire. Ce proiecte interesante ați mai făcut în ultima perioadă?

Andrada Zelenak: Pentru noi, fiecare eveniment la care participăm este un proiect interesant și este fiecare diferit în felul său. Am întâmpinat multe provocari de-a lungul anilor și am învățat ca și trupă foarte multe lucruri. De exemplu, în timpul unui eveniment s-a întrerupt energia electrică și a trebuit să improvizăm în câteva secunde total altceva, așa că am provocat oamenii din sală să cânte ei mai tare ca să acoperim liniștea și a ieșit un moment absolut memorabil. Trebuie să fii foarte spontan în acest domeniu, ceea ce poate fi foarte distractiv. De 4 ani de zile suntem una dintre trupele care întrețin atmosfera în cadrul festivalului Snow Fest – în acest an am fost prezenți la Livigno, Italia. De curând am avut un concert în Cluj-Napoca, unde am prezentat noua formulă a Trupei de Acoperire – cu 6 luni în urmă ni s-au alăturat doi membri noi.

În ultima perioadă ne focusăm foarte mult pe partea de expunere online, prin urmare avem ca prioritate filmarea unui videoclip. Vrem să ne apropiem mai mult de public și să arătam mai mult și mai des ceea ce facem.

GNV: Cât de importantă este partea de marketing pentru o trupă în zilele noastre? Cât este marketing și cât este calitatea artistică în sine?

Andrada Zelenak: Promovarea trebuie să fie la fel de importantă precum calitatea artistică în sine. În zilele noastre avem la dispoziție diverse canale online unde putem promova produsul și/sau serviciile oferite. Provocarea apare pe partea de CE promovezi și CUM. Pentru o trupă este foarte esențială expunerea online pentru că acolo găsești atât publicul interesat de serviciile tale, cât și oamenii care vor să te asculte pur și simplu pentru ceea ce faci. Promovarea este doar o parte din ceea ce faci, însă calitatea artistică trebuie să fie cea mai importantă, deoarece în final aceea îți este cartea de vizită!

GNV: Societatea devine din ce în ce mai rapidă, robotizată. Putem spune că suntem deja cu un picior în epoca roboților și automatizărilor. Mai avem timp pentru suflet? Dacă ar fi să ne spui cea mai de suflet declarație de iubire pentru muzică, atunci care ar fi aceea?

Andrada Zelenak: Timp pentru suflet există întotdeauna, trebuie doar să devină o prioritate! Sufletul meu este muzical în totalitate, pentru mine muzica este cel mai desăvârșit terapeut, cea mai frumoasă experiență prin care am trecut până acum. În activitatea și în viața mea, lipsa muzicii nu ar putea să existe!

GNV: Fanii, urmăritorii, admiratorii sunt cei mai importanți pentru un artist. Transmite-le un mesaj în încheierea acestui interviu.

Andrada Zelenak: Perseverența și determinarea, cât și răbdarea celor din jurul meu, au fost cheia pentru ca eu să fac astăzi ceea ce îmi place. Fără implicarea și susținerea familiei mele nu sunt sigură că aș fi întâlnit oamenii alături de care cânt imediat de 5 ani de zile. Probabil că drumul meu muzical s-ar fi oprit la un moment dat. Orice domeniu are provocările sale, dar tu să fii împăcat că ai oferit totul pentru ca ceva să se întâmple, iar dacă nu se întâmplă, deschide-ți sufletul! Oportunitățile sunt multiple în jurul nostru, trebuie doar să profităm de ele.

Rareș Jucan