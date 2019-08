Impresii de vacanţă. Vama Veche: Ce a fost şi ce este acum

Vama Veche și-a câștigat în timp renumele de pol al libertății estivale, al distracției și muzicii de calitate. Am ajuns prima data în Vamă, cred că, acum 15 ani iar de atunci multe s-au mai schimbat în staţiunea considerată cea mai non conformistă de pe litoralul românesc.

Satul Vama Veche face parte din comuna Limanu, se află la granița cu Bulgaria și a fost înființat în 1811 de găgăuzi, care i-au spus Ilanlîk. E un loc cu o poveste atât de improbabilă încât puține locuri din România o pot concura.



Prin anii 67-’68 primii care au “colonizat” acest loc a fost un grup de studenți de la Universitatea din Cluj. Nu erau mulți, dar s-au înmulțit de la an la an. Până la Revoluție au avut și un centru al lor, o tabără, într-o casă naționalizată de la intrarea în sat. Le plăcea că nu era nimeni, nu erau familii cu copii mici, își vedeau de ale lor, se distrau. Vamaioții stăteau la corturi, pe plajă sau în curțile oamenilor. Veneau cu mâncare de-acasă sau cumpărau ce se găsea prin sat. Şi pentru că grănicerii nu făceau decât să le ceară din când în când buletinele, locul a devenit în timp o insulă în care, pe lângă nudism, se putea discuta fără mari pericole despre lumea de-afară: de la muzica și cărțile Vestului, până la politica regimului Ceaușescu.



După Revoluție a-nceput să vină din ce în ce mai multă lume. Pe lângă vamaioții originari, deja mai în vârstă, tot mai mulți tineri au început să afle de satul de frontieră. Majoritatea erau studenți, faima locului circulând numai prin cercurile universitare. Așa că, spiritul „Vama Veche” a supraviețuit și dincolo de comunism. La sfârșitul anilor ’90 Vama a explodat. Formația Vama Veche a înregistrat momentul cu hitul Vama Veche, lansat la începutul lui ’99 și devenit imnul acelei veri: „Am plecat la Vama Veche/ Ca să îmi găsesc pereche./”



Când turiștii au început să fie suficient de mulți, satul a început să devină atrăgător și pentru cei dornici să facă bani. Au început să răsară, ca ciupercile după ploiae, pensiunile, barurile, terasele, concertele. E clar că nu mai este ca înainte însă sunt destule motive şi în vremurile noastre să mergem în Vamă.

Iată câteva dintre ele: aici parcă s-a inventat sentimentul de libertate, printre nisip fin cu multe scoici şi mâncare bună de la Cherhana; plajele din Vama Veche şi 2 Mai sunt rezervatii naturale şi au beneficiul de a avea o apa curată, în care ţi-e drag să intri.Locul meu preferat este la “Plaja de Carte” sau “La Bibliotecă” asta şi pentru că în acest loc cititul este al doilea lucru grozav pe care-l poţi face pe o plajă ( pe lângă bălăcit în apă şi stat la soare). Aici oricine dorește să citească, este invitat la cortul de la intrarea în Plaja de carte Litera, de unde poate împrumuta în regim de bibliotecă orice cărți dorește. Această acțiune nu implică nici un cost, iar oferta este generoasă și pentru toate gusturile; să fie clar, nu sunt de părere că cei care vin în Vamă acum sunt tot cei de acum 15 ani, însă în mare parte sunt foarte ok. Am observat că în acest loc, lumea tinde să fie altfel, mult mai relaxată şi fericită, iar acest lucru nu poate decat să ne bucure. Aici comunicarea se face mult mai lejer cu cei de lângă tine şi vei avea cam toate şansele să cunoşti oameni noi şi interesanţi; Dupa o zi petrecută la plajă, seara trebuie să se încheie cu dans pe mese şi sub clar de lună – fie ca mergeţi la Acolo în Expirat au la Amphora Beach Bar, noaptea se va anunţa plină de surprize, zâmbete şi voie bună. Locul unde, musai, trebuie să te prindă răsăritul în Vamă este la Stuf, barul de pe plajă, deoarece “Nu eşti vamaiot până nu prinzi răsăritul, La Stuf, pe Bolero de Ravel“;Vama Veche e atât de aproape de Bulgaria, încât, într-o zi, poţi face o excursie până la Balcic pentru a vedea castelul reginei Maria sau marea din Kaliakra; toată lumea e prietena cu toata lumea, în spiritul anilor 70′. One night stand-urile sunt la ele acasă şi nimeni nu se supără iar cât timp am stat în Vamă nu am văzut niciun scandal, de fapt nicio dovadă evidentă de ostilitate.



Ca orice alt loc, Vama Veche nu s-a stricat, ci s-a transformat. Iar popularitatea ei recentă sugerează că, așa contestată de uni, cum e, Vama păstrează un spirit liber indubitabil, la care toți cei care vin aici încearcă să se conecteze.



Programul de vizitare este următorul: de marți până vineri între orele 14-20; sâmbătă între orele 12-16; duminică între orele 14 – 20. Prețul de intrare: adulți 5 lei, copii 3 lei.

Nicolae Ghişan