La mulți ani, Dr. Constantin Rațiu!

De-a lungul anilor am spus că “prietenia adevărată ține cât viața” și aș adăuga faptul că atunci când este vorba de cele plăcute Domnului, măsura omului este lucrarea sa! Omul despre care scriu acum, prin “lucrarea sa”, a adus și aduce tot ce e bun pentru oameni, lucru care îi place bunului Dumnezeu! În fiecare an, în 9 august, prietenul meu dr. Constantin Rațiu trece numeric peste un an, se transformă, este mai bogat sufletește, este mai mulțumit pentru realizările familiei, întâmpină și necazuri, apar și griji, apar probleme noi… dar rămâne OM! Acest doctor de suflete, de când îl știu a emanat atâta bunătate în jur, încât te-a contaminat și te-a transformat în mai bun, mai trainic și mai uman! Multă lume îl cunoaște, dar și mai multă lume îl respectă! De ce? N-am pe cine să întreb și nici nu trebuie pentru că dr. Constantin Rațiu își face autoportretul prin trăsăturile sale de caracter, trăsături înșiruite de mine în ziar și cărți și care… se termină cu… are bun simț! Chiar mult bun simț! N-am cu cine îl compara, dar o fac total dezinteresat pentru că este vrednic, harnic păstrător de sănătate a celor mulți, slujitor al frumuseții sufletului oamenilor ce-l abordează, luptător pentru păstrarea a tot ce-i bun în oameni! Și asta într-o societate în care domnește ura, invidia, răutatea și zgârcenia, societate în care oamenii ca dr. Constantin Rațiu se întâlnesc, din păcate, tot mai rar!

Oamenii adevărați speră ca truda lui, demersurile lui, dăruirea lui să dăinuie cât mai mult și să fie un exemplu pentru mulți alții care l-ar putea urma ! Faptele bune făcute de dr. Constantin Rațiu sunt de aleasă înălțare sufletească. Și sunt multe asemenea fapte, pe care le știu bine cei care au intrat în contact cu el. Nu există om să fi fost refuzat, primind un sfat bun, o îndrumare spre rezolvarea problemei. Pentru omul în necaz era o “problemă”, iar astfel de treburi pentru alții erau “fleacuri”. Oricum, pentru dr. Constantin Rațiu toate deveneau probleme și erau trecute prin filtrul gândirii sale, dar și prin cel al sufletului său! Am apelat acum la necesara întoarcere în timp și în memorie, pe căi afective, tocmai pentru a scrie câteva cuvinte izvorâte din truda și hărnicia acestui om minunat. Ca o concluzie pe care vreau s-o subliniaz, legată de bogăția sufletului său, dr. Constantin Rațiu este exact ca o “fântână a darurilor sufletești” în care medicul adună o hărnicie și răbdare de furnică, precum un bun creștin, ajutat în permanență de credința în Biserică, “mama noastră a tuturor”, cum Înaltul Domn al Limbii Române și al Poeziei, Mihai Eminescu, o numea. Sunt multe exemple de fapte bune făcute de dr. Constantin Rațiu, multe din ele edificatoare dovezi prin care acest om lăsa memoriei multora însemnele bunătății și bunei intenții ale lui. Așa putem spune și acum, la acest 9 august, că acest om este pe deplin vrednic de laudă și de aleasă prețuire. Nu știu câți vor citi acest material modest prin conținut, dar se va auzi de el și cei care-l cunosc tot atât de bine pe dr. Constantin Rațiu, sau mai bine, pot aprecia faptul că sărbătoritul de acum merită cu prisosință mulțumiri pentru tot ce a făcut, merită laude și felicitări și mai merită din piepturile unui cor format din mulțimea de prieteni adevărați, din sufletul familiei frumoase, o urare simplă de “La mulți ani!”, cu sănătate, bucurii și împliniri.

Acestora li se adaugă colectivul puternic de la NVTV şi GNV. Un anotimp, derulându-se, în care se vorbește de zodia leului, cu coroană de struguri, de lebenițe, de gutui și multe prune, dar și cu firești îngrijorări, toate devin, pentru adevărații oameni ce slujesc oamenii, gânduri de zi cu zi, de ceas cu ceas pentru noi, cei atât de trecători, secunde de pământ, firișoare de timp în “marea trecere”, când după toamnă ştim că urmează și iarna inevitabilă! Pentru dr. Constantin Rațiu anotimpurile sunt la fel și le trăiește din plin tocmai prin actele bune făcute, pentru mândria ce-o simte, fără să se laude, pentru fiul său, care gândește și se gândește, fiind un reflexiv total prin realizările în domeniul științei și împreună realizează lucruri unice în România, aducând cinste și mândrie țării în domeniul performant-stomatologie!

Teodor Curpaş