Liana Szilagyi, despre pasiunea pentru haine

Lia, să ne povestești cum a început povestea ta, în ceea ce privește moda ?

Cred că pe când aveam 10-12 ani eram preocupată să fac hăinuțe pentru păpușile mele. Apoi, stricând o rochie de-a mamei mi-am încropit prima mea pereche de salvări, am facut o gramădă de boacăne și experiențe până mi-a reușit prima bluză, apoi prima fustă. Făceam totul din instinct. Nu știu să-mi fi arătat cineva cum se face. In liceu, deja făceam lucrușoare colegelor de clasă. Pe vremea aceea, era foarte greu să gasești hăinuțe interesante, așa că, toate fetele visau la ceva frumos. Cu timpul am primit în dar de la parinții mei, prima mea mașină de cusut industriala și de atunci nu m-am mai oprit. Am facut prima mea colecție pe care am prezentat-o în Satu Mare , apoi înca două și am ajuns apoi, să prezint la Cluj, alături de mari designeri, la Trasilvania Fashion timp de doi ani consecutiv. In timp am facut mai multe colecții . Am luat o pauza de câțiva ani buni, în care am muncit, învățat, si m-am perfecționat, apoi am revenit cu noi idei pe care le-am transpus în colecțiile prezentate în Satu Mare la Fashion Night Out, în Iași la Kasta Morelli Fashion Week și în Cluj la City Fashion Week.

Dacă ar fi să o iei de la început, ai alege același drum?

-Da, cu siguranță. Mereu am simțit că aceasta este vocația mea. Nu mă văd făcând altceva. Nu este doar muncă, ci și pasiunea mea.

Pentru a crea o rochie superbă, cat la sută e muncă, cât la sută talent?

Pentru a crea o rochie reușită, eu zic că 50% e muncă și 50% talent. Consider că făra un touch de talent, nu poți să dai viață unei piese vestimentare. Altfel, rămâne o rochie și atât. Nu spune nimic.

Cand vine o clientă la tine cu o idee …mergi pe ce iși dorește ea sau mai vii cu noi propuneri?

In general, când vine o clientă cu o idee , încerc să-i respect dorința dar o și sfătuiesc dacă i se potrivește sau ce ar fi bine să schimbăm , să o avantajeze și să o reprezinte.

Cum sunt sătmărencele în 2019 ca și cliente, cum le-ai descrie?

În 2019 ca și întotdeauna, sătmărencele sunt în temă cu moda actuală. Sunt bine informate cu ce e nou și ce e la modă. Totodata, mai pot să spun că sunt și pretențioase și știu să aprecieze calitatea si stilul.

Ce s-a cerut pentru nunțile de anul acesta în materie de rochii?

In comparație cu anii trecuți ,nu s-au mai cerut atât de multe aplicații florale ci s-a pus accent pe croi și calitatea materialului. Multă culoare și rochii care să urmeze linia corpului.

Privind în urmă, cât de mult s-a schimbat moda, ce rochii, ce ținute creai în urma cu zece ani?

Privind în urmă , am facut o gramadă de stiluri. Moda se schimbă și se reinventează de la o clipă la alta. E greu să ții pasul cu ea. Mereu învăț ceva nou.

Ai avut nenumătate prezentări de modă, cât de mult contează acest aspect în cariera unui designer?

-Eu zic ca da, contează. Dacă dorești să promovezi un brand, prin aceste colecții, poti să o faci.

Care este cea mai măreață dorință a ta, în momentul de față?

Ce îmi doresc cel mai mult e să fiu sănătoasă alături de familia mea și să am putere de muncă, să îmbrac și să fac fericiți prin asta , cât mai mulți oameni.