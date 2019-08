Liga 1, printre campionatele din FIFA 20

Celebrul joc pe consola si computer FIFA va include pentru prima data in mod oficial si campionatul Romaniei, Liga 1.

EA SPORTS și Liga Profesionistă de Fotbal din România au semnat un parteneriat prin care Liga I din România va fi inclusă în FIFA 20, una dintre cele mai populare francize de jocuri video sport din lume, anunta LPF intr-un comunicat pe site-ul oficial.

FIFA 20 va fi lansat pe 27 septembrie 2019 și va include toate cele 14 cluburi de fotbal românești care joacă în Liga I în sezonul 2019-2020, împreună cu 3 noi fotbaliști români recreați autentic în joc – George Țucudean, George Pușcaș și Alexandru Mitriță.

“Pentru Liga Profesionistă Română de Fotbal, includerea Liga I în FIFA 20 este un moment istoric și o realizare de excepție. Parteneriatul nostru cu EA a creat ceva la care cred că fanii au visat mulți ani și suntem încântați că am reușit să transformăm acel vis al lor într-o realitate. În numele Ligii Profesioniste de Fotbal, aș dori să mulțumesc EA SPORTS, studioului local, cluburilor, fanilor și Ligilor Europene pentru această realizare. Este o etapă uimitoare și exemplară pentru fotbalul românesc și pentru fanii români deopotrivă”, a declarat Robert Pongracz, vicepreședinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din România.

FIFA 20 este dezvoltat de EA Vancouver și EA România și va fi disponibil la nivel mondial începând cu 27 septembrie 2019 pentru sistemele PlayStation 4, Xbox One și PC. Starurile care se vor afla pe coperta FIFA 20 sunt Eden Hazard – ediția FIFA 20 Standard, Virgil van Dijk – ediția FIFA 20 Champions și Zinedine Zidane – ediția FIFA 20 Ultimate.