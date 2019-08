Mani Gyenes termină cu bine și a 16-a aventură la RED BULL ROMANIACS

Sătmăreanul Mani Gyenes rămâne singurul rider din istoria RED BULL ROMANIACS care a luat startul și a și ajuns la finish-ul celor 16 ediții de până acum.

Mani a încheiat cu bine și ediția din acest an . A concurat la clasa SILVER și a terminat pe locul patru.

”Mândru că am terminat al 16-lea meu Red Bull Romaniacs. Mi-aș fi dorit un podium la clasa SILVER dar cu problemele tehnice serioase pe care le-am avut e foarte bun și locul patru.Sâmbătă în ultima zi de off road cu toții, concurenții, ne-am amintit și am înțeles de ce i se spune acestui raliu ca cel mai dificil din lume. Felicitări tuturor concurenților care au terminat această a 16-a ediție și celor care au luat doar startul…” a fost mesajul lui Mani Gyenes imediat după poza de la FINISH. Iar imaginea de la final e grăitoare cu un Mani Gyenes greu de recunoscut din cauza noroiului de pe echipament.

La clasa GOLD s-a impus Manuel Lettenbichler din Germania urmat de spaniolul Alfredo Gomez Cantero și britanicul Graham Jarvis. Iar la SILVER primul a terminat spaniolul Josu Artola urmat de britanicul Sam Winterburn, de Alberto Aramburu din Spania iar Mani a terminat pe patru la 1 oră și 34 minute de câștigător…FELICITĂRI MANI GYENES!